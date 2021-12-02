Авария, которой не было: "Схемы" показали резонансное расследование о Бурштынской ТЭС (ВИДЕО)



















На энергетическом предприятии – это Бурштынская ТЭС, входящая в "ДТЭК Западэнерго", бенефициаром которого является Ринат Ахметов, произошла авария. Об этом событии стало известно 4 ноября. Об этом сообщается в совместном расследовании, которое провели журналисты "Схем" и ЦПК.

Холдинг Ахметова прокомментировал аварию. Объяснили, что произошел прорыв в обычном коллекторе с водой и ущерб окружающей среде не причинен.

Бурштынская ТЭС (фото из открытых источников)

По информации представителей медиа, начавших собственное расследование, специалистов Государственной экоинспекции на территорию не пустили. Съемочная группа сняла аварийное место с помощью дрона. На видео можно увидеть территорию энергетического предприятия, площадью около 10 гектаров, которая затоплена темной жидкостью. Эксперты, прокомментировавшие отснятые кадры, сделали свой вывод. Они утверждают, что больше всего — это разрыв золошлакопровода, который был заполнен опасными веществами.

Экологам запретили появляться на территории станции, но по выводам независимой химической экспертизы, заказанной ЦПК, в жидкости с места аварии обнаружено превышение допустимых норм опасного токсичного химиката – мышьяка. Представители этих медиа сняли, как эту отравляющую воду откачивали в водохранилище на территории. Оно соединяется с рекой, которая, в свою очередь, соединяется с Днестром.

Представители "Центра противодействия коррупции" показали видео, сделанное с помощью дрона специалисту Европейского экологического бюро Джей Кришни. Данный эксперт специализируется на производственном процессе угольных станций.



Эксперт выразил свое предположение, что "такой локализованный разлив похож на протекание трубы золошлакопровода".



Специалист экологического бюро сделал анализ аварии, посмотрел, какими золоотвалами пользуется Бурштынская станция и рассказал, как территория ТЭС выглядела раньше. Она не была чёрной. По его мнению, утверждать, что здесь хранили золошлаки, которые затем смешались с водой, нельзя. И коллектора, который мог бы прорвать такую большую территорию, на станции, по мнению эколога, с высокой вероятностью, нет.



Официально, версию о том, что прорвало коллектор, на Бурштынской ТЭС сообщили почти через неделю после дня, когда стало известно об аварии – 7 ноября.



По версии энергетического предприятия, прорыв произошел в ночь со 2 на 3 ноября на территории, где размещалась раньше пожарная часть.



В холдинге Рината Ахметова после встречи журналистов с главой ДТЭК прислали письменный ответ, объяснив свою версию произошедшего на Бурштынской ТЭС.

Прорыв золошлакопровода не подтвердили. Объяснили, что осмотры золошлакопроводов проводятся ежедневно и трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.



По информации, которую прислали представителям медиа, местной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они в соответствии с нормативом качества воды. Что касается качества на этом участке, то она отвечала воде из водохранилища.



В компании резюмировали, что прорыв коллектора лучевых вод, который произошел, не имеет ничего общего с золошлакопроводамы. Они не размещены на упоминаемом участке.



" Именно поэтому на Бурштынской ТЭС не было загрязнения подтопленной воды отходами", – пояснили в ДТЭК Энерго.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Вильнюсе Ахметов мог вести переговоры об изменении действующей власти.

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