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Аваков рассказал, сколько заложников находилось в автобусе в Луцке

Министр внутренних дел Украины пообщался с журналистами после захвата террориста

сегодня, 22:15
Автор:

Владимир Лавский
Аваков рассказал, сколько заложников находилось в автобусе в Луцке

Арсен Аваков на брифинге с журналистами рассказал, как проходила операция по освобождению заложников

"Мы не паниковали, пытались до конца действовать слаженно и командно. Сначала немного перенервничали, когда пытались спасти ребенка и террорист выстрелил. Пуля прошла буквально в 15 сантиметрах от первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля. Суммарно мы освободили 13 человек. Сначала троих, потом десятерых после штурма. Мы проводим следственные действие. У Максима Плохого явно были сообщники, одного в Харькове мы уже задержали. Но пока не можем сказать, сколько людей у него было в сообщниках на самом деле. Эта тайна следствия. Как только все решим, так и расскажем. Какова причина захвата? Он неуравновешенный человек. Человек долго сидел в тюрьме, придумал себе какой-то свой пример, свои правила, по которым должны все жить. После диалога с нами он решил сам выйти из автобуса и сдаться", - сказал Арсен Аваков. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский выполнил требование террориста. 



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