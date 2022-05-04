Арестович рассказал, сколько продлится война с рф

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, РФ намерена сделать так, чтобы больше истощить украинскую армию, в частности, не дать нашим воинам накапливать в количестве до необходимости западное боевое оборудование. Об этом чиновник сообщил во время эфира 24 канала.

Война будет долгой, говорит Арестович (фото из открытых источников)

Как отметил представитель ОП, по этой причине "все, что мы могли бы накопить – выстреливаем за день".

"Это и мешает нам собрать силы для контрнаступления. Такой опасности, как была в начале войны, уже не будет. Но придется воевать долго и останавливать все эти наступления, — высказал свои суждения советник главы Офиса президента.

Чиновник уверен, что такая затяжка со стороны агрессора не только создает определенные трудности для контрнаступления бойцов ВСУ, но может во времени истощать отечественную экономику и военную мощь страны.

"Не думаю, что этот план Россия воплотит. Я считаю, что ленд-лиз от Америки победит российские попытки. Но это точно может продолжаться месяцами, поэтому нужно настраиваться, что конфликт будет долгим и кровавым", – отметил Арестович.

Как рассказал советник руководителя ОП, ситуация на фронте действительно непростая. Если оценивать ее с точки зрения обычного украинского воина – очень трудно, когда в бою гибнут соратники, уметь маневрировать между артиллерийскими и авиационными обстрелами, которые почти не утихают.

"Однако, если смотреть на общую линию фронта и проводить проекцию на войну по всей стране, то россияне не достигают цели этой операции, по меньшей мере", — резюмировал представитель ОП.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович оценил возможность ядерного удара по Украине.

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