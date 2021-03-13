Арахамия извинился за припаркованное с нарушением автомобиль

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Ольга Чародий
Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию полиция
оштрафовала за нарушение правил парковки у Офиса президента Украины.
Давид Арахамия (фото из открытых источников)
Арахамия заплатил за парковку с нарушениями. Глава фракции "Слуга народа" оплатил штраф в размере 510 грн — прямо на месте. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Позже в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Арахамия извинился за припаркованное с нарушением авто.
Он также добавил, что, как обычный человек, пользуется своей
машиной, а не государственной.
И уточнил, что там был снег и он не видел вообще разметки.
Напомним, лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что вскоре в Украине будут легально использовать каннабис в медицинских целях. По словам политика, решение о применении медицинского каннабиса вот-вот будет готово. Такую информацию он предоставил журналистам информагентства УНИАН. Глава фракции отмечает, что медицинский каннабис не будет выращиваться в Украине. В соответствии с этим депутаты решили, что могут решить вопрос без законопроекта. Арахамия сообщил, что в Украине существует "красный рецепт". Сюда входят наркотические средства, используемые в медицинских целях, в частности опиаты. Поэтому власти решили просто в этот список добавить и каннабис. В общем список "красных рецептов" вскоре будет расширен. В течение трех-четырех месяцев медицинская сфера начнет тестировать такой механизм помощи больным.
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