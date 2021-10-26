Антициклон изменит погоду в Украине: синоптики обновили прогноз

Погода в нашей стране снова будет другой. Но уже не морозной, с холодным ураганом. Ощутимое потепление произойдет благодаря антициклону Rozamunde, в некоторых регионах будут рекордные для октября+ 18 градусов. Но ночь со вторника на среду будет еще с морозцем. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Украине идет потепление (фото из открытых источников)

По прогнозу Наталки Диденко, ночью будет еще очень холодно на восточных и северо-восточных территориях.

По ее прогнозу, ночью будет +4 -4 градуса, местами -5-7 градусов. Днем будет теплее +9+11, на юге +11+14 градусов. Дождей не будет.

В столице 27 октября не будет дождей. Ночью будет немного минусовать, в дневное время+ 10 +12 .

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что последние выходные октября порадуют украинцев теплом.

Уже с середины недели, с 28 октября градусы дневной температуры начнут подниматься. Будет все теплее. На выходных будет температура +10 +15 градусов, в западных регионах +18. Уйдут и ночные морозы. Но немного будет надоедать ветер с порывами, он ожидается в субботу и воскресенье.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину накроет мощный арктический циклон . Резкое похолодание придет в эти выходные в нашу страну. Это связано с мощным циклоном, который несет холодный арктический воздух из Финляндии. Холодная погода испортит выходные во многих европейских странах. На наших территориях столбик термометра резко опустится вниз на 5-7 градусов. По данным Украинского гидрометцентра, в субботу пройдут дожди на восточных и южных территориях, Кировоградской и Днепровской областях. На других украинских территориях без осадков. В Карпатах выпадет мокрый снег.

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