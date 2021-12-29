Американский полицейский случайно выстрелил в своего 15-летнего сына: какое состояние парня

Неизвестный полицейский в округе Онслоу, штат Северная Каролина, случайно произвел выстрел в голову своего 15-летнего сына в понедельник, 27 декабря, днем, что привело к опасным для жизни подросткам ранениям. Об этом сообщает FoxNews.

Автомобиль Департамента полиции Джексонвилла - FoxNews

Окружной прокурор Эрни Ли назвал стрельбу "трагическим событием". Подросток был срочно доставлен в военно-морской травматологический центр в Кэмп Лежен, а затем переведен в другую больницу, говорится в сообщении. Другая станция сообщила, что подросток борется за свою жизнь.

WCTI 12 сообщила, что офицеры ответили на вызов о случайной стрельбе и нашли подростка, которому оказана помощь. Отец работает в соседнем отделении полиции Джексонвилла.

В заявлении Ли сказал, что расследование продолжается, и отметил, что "отчеты, заявления и другие доказательства следствия будут предоставлены этому офису, чтобы определить, какие действия, если таковые будут, будут предприняты".

Как сообщали ранее "Комментарии", в Соединенных Штатах Америки мужчина устроил стрельбу в двух городах. Сообщается, что в разных частях города Денвер три человека погибли в результате стрельбы. Еще двое получили ранения разной степени тяжести. Также жертвами стрельбы стали два гражданина в городе Лейквуд. Кроме того, ранее вечером неизвестный злоумышленник ранил сотрудника правоохранительных органов.

Также "Комментарии" писали, что в США задержали парня, который устроил смертельную стрельбу в магазине, в результате которой погибли три человека, а один находится в критическом состоянии. Все жертвы воскресной стрельбы были мальчиками-подростками из Гарленда.

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