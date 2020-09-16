Американские звезды устроили бойкот фейсбуку

Ким Кардашьян, Леонардо ди Каприо и другие знаменитости присоединились к бойкоту фейсбука. Об этом сообщают на своих страницах селебрити.

Основная причина - разжигание ненависти, пропаганды и дезинформации на платформе накануне выборов в США. Суть протеста - прекратить на сутки собственные публикации в фейсбуке.

"Мне нравится, что я могу общаться с вами в инстаграме и в фейсбуке. Но я не могу сидеть и молчать, пока эти платформы продолжают позволять распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию. Впереди выборы в США, это очень важная часть жизни на ближайшие несколько лет. Сейчас не время ссориться", — заявила Ким Кардашьян.

Поддержал Ким Кардашьян и Леонардо ди Каприо.

"Я пользуюсь инстаграмом и фейсбуком, но я хочу, чтобы они были силами добра, а не ненависти, жестокости и дезинформации. Поэтому пока беру паузу", - написал актер.

Как ранее сообщали "Комментарии", Леонардо ди Каприо подписал контракт с Apple.

Аpple согласилась выделить около $200 млн на съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Компания будет отвечать за производство картины, в то время как Paramount Pictures займется его дистрибуцией.







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