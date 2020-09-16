Американские звезды устроили бойкот фейсбуку

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Владимир Лавский
Ким Кардашьян, Леонардо ди Каприо и другие знаменитости присоединились к бойкоту фейсбука. Об этом сообщают на своих страницах селебрити.
Основная причина - разжигание ненависти, пропаганды и дезинформации на платформе накануне выборов в США. Суть протеста - прекратить на сутки собственные публикации в фейсбуке.
Поддержал Ким Кардашьян и Леонардо ди Каприо.
Как ранее сообщали "Комментарии", Леонардо ди Каприо подписал контракт с Apple.
Аpple согласилась выделить около $200 млн на съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Компания будет отвечать за производство картины, в то время как Paramount Pictures займется его дистрибуцией.
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