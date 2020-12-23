Американские ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак

Американские ученые составили список опасных средств, которые могут спровоцировать риск множества заболеваний. Среди них ожирение, диабет, а также онкология. В этот список попали и некоторые популярные средства гигиены.

ФОТО: Из открытых источников

Наиболее опасными исследователи признали соединения полибромированных дифениловых эфиров, а также группы перфторалкильных и полифторалкильных. По мнению ученых, эти вещества способны вызвать не только вышеперечисленные заболевания, а еще и проблемы с сердцем, болезни щитовидной железы или бесплодие. Но наибольшую опасность они представляют потому, что могут спровоцировать развитие онкологии, в частности рак молочной железы или яичников.

Указанные выше химические вещества используются при изготовлении зубных нитей, которые присутствуют в ежедневном уходе большинства людей. Также большую опасность несет ионол, который используется не только в этом средстве гигиены, а еще и в изготовлении отбеливающих зубных паст. Его переизбыток также негативно сказывается на здоровье и увеличивает риск развития рака.

"В щетине возникают микротрещины, где накапливается антибиотик триклозан. Его иногда добавляют в зубные пасты, так как он защищает десны от воспаления. Однако в больших количествах это вещество способствует гормональным нарушениям", — также говорится в исследовании.

Напомним, что ранее ученые успешно испытали новый метод терапии рака. Специалисты разработали препарат, который приостанавливает размножение раковых клеток.

Также издание "Комментарии" сообщало, что новая терапия онкологических заболеваний продлила жизнь пациентов в два раза.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!