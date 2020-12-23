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Главная Новости Общество происшествия Американские ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак
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Американские ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак

Эти средства встречаются в ежедневном уходе практически каждого человека

сегодня, 10:10
Автор:

Елизавета Черных

Американские ученые составили список опасных средств, которые могут спровоцировать риск множества заболеваний. Среди них  ожирение, диабет, а также онкология. В этот список попали и некоторые популярные средства гигиены. 

Американские ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак

ФОТО: Из открытых источников

Наиболее опасными исследователи признали соединения полибромированных дифениловых эфиров, а также группы перфторалкильных и полифторалкильных. По мнению ученых, эти вещества способны вызвать не только вышеперечисленные заболевания, а еще и проблемы с сердцем, болезни щитовидной железы или бесплодие. Но наибольшую опасность они представляют потому, что могут спровоцировать развитие онкологии, в частности рак молочной железы или яичников. 

Указанные выше химические вещества используются при изготовлении зубных нитей, которые присутствуют в ежедневном уходе большинства людей. Также большую опасность несет ионол, который используется не только в этом средстве гигиены, а еще и в изготовлении отбеливающих зубных паст. Его переизбыток также негативно сказывается на здоровье и увеличивает риск развития рака. 

"В щетине возникают микротрещины, где накапливается антибиотик триклозан. Его иногда добавляют в зубные пасты, так как он защищает десны от воспаления. Однако в больших количествах это вещество способствует гормональным нарушениям", — также говорится в исследовании. 

Напомним, что ранее ученые успешно испытали новый метод терапии рака. Специалисты разработали препарат, который приостанавливает размножение раковых клеток. 

Также издание "Комментарии" сообщало, что новая терапия онкологических заболеваний продлила жизнь пациентов в два раза. 




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Источник: https://freezmi.io/post/v-vechnoj-merzlote-na-severo-zapade-kanady-obnaruzhili-drevnejshuyu-mumiyu-volchonka
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