Американские ученые назвали средства гигиены, которые могут вызвать рак

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Елизавета Черных
Американские ученые составили список опасных средств, которые могут спровоцировать риск множества заболеваний. Среди них ожирение, диабет, а также онкология. В этот список попали и некоторые популярные средства гигиены.
ФОТО: Из открытых источников
Наиболее опасными исследователи признали соединения полибромированных дифениловых эфиров, а также группы перфторалкильных и полифторалкильных. По мнению ученых, эти вещества способны вызвать не только вышеперечисленные заболевания, а еще и проблемы с сердцем, болезни щитовидной железы или бесплодие. Но наибольшую опасность они представляют потому, что могут спровоцировать развитие онкологии, в частности рак молочной железы или яичников.
Указанные выше химические вещества используются при изготовлении зубных нитей, которые присутствуют в ежедневном уходе большинства людей. Также большую опасность несет ионол, который используется не только в этом средстве гигиены, а еще и в изготовлении отбеливающих зубных паст. Его переизбыток также негативно сказывается на здоровье и увеличивает риск развития рака.
Напомним, что ранее ученые успешно испытали новый метод терапии рака. Специалисты разработали препарат, который приостанавливает размножение раковых клеток.
Также издание "Комментарии" сообщало, что новая терапия онкологических заболеваний продлила жизнь пациентов в два раза.
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