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Акула убила россиянина в Египте: туристы зафиксировали момент нападения

Российский турист плавал в Черном море и стал жертвой акулы.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Туристы, посещавшие на популярном египетском курорте Хургада, расположенном вблизи Красного моря, увидели человека, на которого напала акула. Погибшим оказался россиянином, некоторое время проживающим в Египте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Daily Mail.

Акула убила россиянина в Египте: туристы зафиксировали момент нападения

Акула убила россиянина в Египте Фото из открытых источников

Инцидент с убийством 23-летнего россиянина произошел на египетском пляже у отеля Dream Beach Hotel. Туристы, как и были поблизости в лодках и на берегу, наблюдали, как акула ранила россиянина, а затем убила его. СМИ сообщают, что в воде была и девушке погибшего, однако ей удалось скрыться.


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На опубликованном видео можно увидеть мужчину, который находится в море и кричит, из-за приближения акулы к нему. Затем акула несколько раз атакует россиянина и затягивает его под воду.

Хургада и Шарм-эль-Шейх – одни из самых популярных курортов для россиян в Египте. Каждый год миллионы туристов посещают египетское побережье Красного моря. За последние 30 лет вблизи Египта произошло 29 нападений акул, девять из которых окончились смертельно. Всего в 2022 году по всему миру было 97 нападений акул на людей, 11 из которых были смертельными.

Акула, которая атаковала россиянина, за несколько часов была поймана и убита. Во всем мире ежегодно убивают около 100 миллионов акул. Таким образом, за последние 40 лет популяции некоторых видов акул сократились на 95%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России произошло массовое отравление. Зафиксировано, что причиной десятков смертельных случаев стал сидр от местного производителя.

Также "Комментарии" писали, что украинский борщ почти убил россиянина в Москве.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12174535/Russian-tourist-23-mauled-death-eaten-shark-Egypt.html
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