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Агрессоры уничтожили автомобиль, перевозивший кислород для больных ковидом украинцев

Только за один вчерашний день, 9 марта, выявлено 6700 новых случаев коронавирусного заболевания

сегодня, 18:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Эпидемия коронавируса еще не сошла с повестки дня жизни нашего общества, ведь вчера, 9 марта, было зафиксировано 6700 случаев этого заболевания, но в тех регионах, где возможно сделать тест.

Агрессоры уничтожили автомобиль, перевозивший кислород для больных ковидом украинцев

В Украине продолжается эпидемия коронавируса (фото из открытых источников)

Данные об этом обнародовал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, короновирус не исчез из Украины. В учреждениях здравоохранения, у которых есть возможность контактировать с ведомством и где есть возможность провести тестирование больных, получена информация, что только за один день, 9 марта, выявлено 6700 новых случаев коронавирусного заболевания.

Глава Минздрава также проинформировал, что в медицинские учреждения госпитализировано с коронавирусом 5700 пациентов.

По словам Ляшко, "значительное количество этих людей получают кислородную терапию и это один из наших еще очередных вызовов – доставлять жидкий кислород во все учреждения здравоохранения, где находятся пациенты с COVID-19, чтобы они могли продолжать кислородную терапию".

Министр резюмировал, что и в медицинской отрасли война напоминает о себе. Жаль, но российские захватчики и здесь показывают свое настоящее лицо, к сожалению, не с лучшей стороны. Они обстреливают машины с кислородом и одну такую машину вывели из строя – сорвали. Благо, здесь по счастливой случайности не погибли люди.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что   Россия готовится к провокации с использованием химического оружия: в Белом доме сообщили подробности. В США опровергли заявления России о якобы подготовке Украиной провокаций с использованием химических веществ, к которым вроде бы причастны США. Как передают "Комментарии", об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей странице в Twitter.


 
 


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Источник: https://www.unian.ua/health/rosiyski-okupanti-znishchili-avto-z-kisnem-dlya-hvorih-na-covid-19-ukrajinciv-11738374.html
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