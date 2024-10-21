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Агенты Кремля в Украине: СБУ разоблачила предателей в трех областях

СБУ и полиция задержали группы поджигателей, работавших на российских спецслужбах

21 октября 2024, 13:45
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Черновалова Кристина

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали семь человек, поджигавших военные автомобили и железнодорожные объекты в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях. По данным следствия, задержанные выполняли задачи российских спецслужб, используя для поджогов воспламеняющиеся вещества. После совершения преступлений они снимали видео и отправляли их русским кураторам.

Агенты Кремля в Украине: СБУ разоблачила предателей в трех областях

СБУ остановила диверсантов в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях

В Днепропетровской области задержали двух подростков из Никопольского района, которым по 16 лет. Они подожгли автомобиль Вооруженных сил Украины и релейный шкаф, обеспечивавший работу железной дороги. Перед этим они выполняли тестовые задания от своих кураторов – рисовали символы "Z" на стенах зданий.

Агенты Кремля в Украине: СБУ разоблачила предателей в трех областях - фото 2

Агенты Кремля в Украине: СБУ разоблачила предателей в трех областях - фото 3

В Черкасской области были задержаны двое парней из Умани, в возрасте 16 и 21 год. Они подожгли два автомобиля, принадлежавших ВСУ и проходивших ремонт после использования на фронте.

В Одесской области задержаны три человека, подожженные восемь релейных шкафов на железнодорожных линиях. Это имело целью нарушить логистику украинских войск на южном направлении.

Агенты Кремля в Украине: СБУ разоблачила предателей в трех областях - фото 4

Всем задержанным предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Операция по их задержанию была проведена СБУ и Национальной полицией при поддержке прокуратуры.

“В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества, совершенное путем поджога)”, — говорится в сообщении СБУ.



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