Агенты Кремля в Украине: СБУ разоблачила предателей в трех областях

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали семь человек, поджигавших военные автомобили и железнодорожные объекты в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях. По данным следствия, задержанные выполняли задачи российских спецслужб, используя для поджогов воспламеняющиеся вещества. После совершения преступлений они снимали видео и отправляли их русским кураторам.

СБУ остановила диверсантов в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях

В Днепропетровской области задержали двух подростков из Никопольского района, которым по 16 лет. Они подожгли автомобиль Вооруженных сил Украины и релейный шкаф, обеспечивавший работу железной дороги. Перед этим они выполняли тестовые задания от своих кураторов – рисовали символы "Z" на стенах зданий.









В Черкасской области были задержаны двое парней из Умани, в возрасте 16 и 21 год. Они подожгли два автомобиля, принадлежавших ВСУ и проходивших ремонт после использования на фронте.

В Одесской области задержаны три человека, подожженные восемь релейных шкафов на железнодорожных линиях. Это имело целью нарушить логистику украинских войск на южном направлении.





Всем задержанным предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Операция по их задержанию была проведена СБУ и Национальной полицией при поддержке прокуратуры.

“В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества, совершенное путем поджога)”, — говорится в сообщении СБУ.