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Главная Новости Общество происшествия Адвокат Ефремова прокомментировал слухи вокруг скандального дела
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Адвокат Ефремова прокомментировал слухи вокруг скандального дела

Эльман Пашаев заверил, что актер от него во второй раз не отказывался

сегодня, 13:04
Автор:

Владимир Лавский

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заверил, что известный актер не отказывался от его услуг во второй раз. Об этом сообщает "ТАСС". 

Адвокат Ефремова прокомментировал слухи вокруг скандального дела

"Давайте мы не будем задавать глупых вопросов. Михаил Ефремов от меня не отказывался. Более того, я продолжаю работу над полной апелляцией приговора", - заявил Пашаев. 

Однако представительница Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович поделилась иными данными.

"Михаил Ефремов сообщил, что он больше не работает с Пашаевым. Их трудовые отношения завершились сразу после того, как был вынесен приговор. На данный момент все в поисках новых юристов", - отметила Литвинович. 

Как ранее сообщали "Комментарии", защита Михаила Ефремова отреагировала на приговор. Апелляционная жалоба в краткой форме уже поступила в суд. Главным требованием защиты является отмена приговора Михаилу Ефремову. Данную информацию подтвердил и Эльман Пашаев, один из адвокатов актера. 

"Не переживайте, краткая апелляционная жалоба уже в суде", - заявил Пашаев. 

Как сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, апелляция действительно подана. В ближайшее время будет принято решение о ее рассмотрении. 

Михаил Ефремов осужден решением суда на восемь лет заключения. 



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