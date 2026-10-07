logo

BTC/USD

83947

ETH/USD

2610.44

USD/UAH

44.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Когда люди еще спали»: глава ОВА Чаус сообщил о последствиях прилета российской ракеты в многоэтажку в Прилуках

7 октября 2026, 11:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения Черниговщины, нанеся массированный ракетный удар по городу Прилуки. Около семи часов утра, когда большинство жителей еще находились в своих домах, в городе раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт несколькими крылатыми ракетами типа Х-101, выпущенными из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Последствия удара по Прилуках. Фото: Суспільне

Один из вражеских снарядов попал непосредственно в гражданский объект, разрушив жилые дома. Ситуацию на месте трагедии оперативно прокомментировал руководитель Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Ракетный удар по Прилукам, — отметил глава региона, подтвердив прямое попадание в гражданскую инфраструктуру. — Одно из попаданий – просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали".

Глава ОВА также сообщил, что в результате коварного утреннего налета уже зафиксированы человеческие жертвы и многочисленные травмы среди горожан.

"Предварительно, уже известно о погибших и раненых, — подчеркнул Вячеслав Чаус, заверив, что на месте прилета развернута экстренная спасательная операция. — Сейчас все службы привлечены, идет разбор завалов".

На месте разрушений в усиленном режиме работают спасатели ГСЧС, медики, полиция и коммунальные службы. Специалисты разбирают обломки бетонных конструкций дома, под которыми могут находиться заблокированные люди и оказывают первую помощь пострадавшим. Информация о точном количестве погибших и раненых и масштабах разрушений продолжает обновляться.

ОБНОВЛЕНО: ГСЧС Украины в 09:29: "Черниговщина: в результате российской атаки в Прилуках по многоэтажке предварительно 4 человека погибли, еще 20 травмированы, среди них — трое детей. На другой локации из-за обстрелов России возник пожар в производственном здании. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки".

Президент Украины Владимир Зеленский в 10:18: "Сегодня Путину на день рождения российская армия "подарила" уничтожение жилого дома в Прилуках Черниговской области. Это была обычная пятиэтажка. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших, 26 человек ранены, в том числе пятеро детей. Под завалами все еще могут быть люди. На месте постоянно работают спасатели – делают все, чтобы найти каждого и каждую".

ОБНОВЛЕНО в 10:29: В Прилуках известно о шести погибших, среди них один ребенок. Еще 27 человек обратились в медучреждение с травмами разного типа, из них пятеро детей. Четверо человек спасены, в том числе ребенок. Об этом Суспильному сообщила представитель ГУ ГСЧС в Черниговской области Нина Луценко.

Национальная полиция в 11:37: "По состоянию на 11:30 количество погибших в Прилуках выросло до 9 человек. К сожалению, из-под завалов многоэтажки извлекли тела троих детей".

Информация обновляется.

Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости