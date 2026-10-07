Ад в Прилуках: количество погибших увеличивается, среди них дети (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения Черниговщины, нанеся массированный ракетный удар по городу Прилуки. Около семи часов утра, когда большинство жителей еще находились в своих домах, в городе раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт несколькими крылатыми ракетами типа Х-101, выпущенными из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Последствия удара по Прилуках. Фото: Суспільне

Один из вражеских снарядов попал непосредственно в гражданский объект, разрушив жилые дома. Ситуацию на месте трагедии оперативно прокомментировал руководитель Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Ракетный удар по Прилукам, — отметил глава региона, подтвердив прямое попадание в гражданскую инфраструктуру. — Одно из попаданий – просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали".

Глава ОВА также сообщил, что в результате коварного утреннего налета уже зафиксированы человеческие жертвы и многочисленные травмы среди горожан.

"Предварительно, уже известно о погибших и раненых, — подчеркнул Вячеслав Чаус, заверив, что на месте прилета развернута экстренная спасательная операция. — Сейчас все службы привлечены, идет разбор завалов".

На месте разрушений в усиленном режиме работают спасатели ГСЧС, медики, полиция и коммунальные службы. Специалисты разбирают обломки бетонных конструкций дома, под которыми могут находиться заблокированные люди и оказывают первую помощь пострадавшим. Информация о точном количестве погибших и раненых и масштабах разрушений продолжает обновляться.

ОБНОВЛЕНО: ГСЧС Украины в 09:29: "Черниговщина: в результате российской атаки в Прилуках по многоэтажке предварительно 4 человека погибли, еще 20 травмированы, среди них — трое детей. На другой локации из-за обстрелов России возник пожар в производственном здании. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки".

Президент Украины Владимир Зеленский в 10:18: "Сегодня Путину на день рождения российская армия "подарила" уничтожение жилого дома в Прилуках Черниговской области. Это была обычная пятиэтажка. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о пяти погибших, 26 человек ранены, в том числе пятеро детей. Под завалами все еще могут быть люди. На месте постоянно работают спасатели – делают все, чтобы найти каждого и каждую".

ОБНОВЛЕНО в 10:29: В Прилуках известно о шести погибших, среди них один ребенок. Еще 27 человек обратились в медучреждение с травмами разного типа, из них пятеро детей. Четверо человек спасены, в том числе ребенок. Об этом Суспильному сообщила представитель ГУ ГСЧС в Черниговской области Нина Луценко.

Национальная полиция в 11:37: "По состоянию на 11:30 количество погибших в Прилуках выросло до 9 человек. К сожалению, из-под завалов многоэтажки извлекли тела троих детей".

Информация обновляется.