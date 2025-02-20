В Азовском море потерпело бедствие судно "Павел Грабовский" с 3000 тонн кукурузы на борту. Об этом 20 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ. Сухогруз с кукурузой получил пробоину и начал тонуть, ему на помощь оккупанты выслали ледоколы.

Сухогруз "Павел Грабовский" терпит бедствие в Азовском море. Фото: росСМИ

Российские каналы сообщают, что cухогруз под флагом Панамы вышел из Ростова-на-Дону (HA) в турецкий Самсун, однако получил пробоину по пути. Инцидент произошел tot 16 февраля близ порта Азов. Отмечается, что экипаж не стал подавать сигнал бедствия, а лишь попросил разрешить зайти в гавань для починки судна. Сделать это можно будет, когда поднимется уровень воды, иначе есть риск сесть на мель. На помощь судну выдвинулись российские ледоколы.





Shot уточняет, что сухогруз принадлежит компании VI-ZA SUN LTD, страна ее регистрации Сент-Китс и Невис. Само судно типа "река-море" построено в 1979 году в Нижнем Новгороде. В открытых источниках можно найти много негативных отзывов от моряков как о самой компании, так и о состоянии сухогруза, отмечается в сообщении. В транспортной полиции РФ заявили, что из-за повреждения в балластный танк начала поступать вода, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и потери груза не произошло.

Как писал портал "Комментарии", 15 февраля на севере Италии в городе Савона прогремели два взрыва на пришвартованном нефтяном танкере Seajewel, который, вероятно, перевозил российскую нефть в Европу, несмотря на действующие санкции. Причина взрывов неизвестна, а следователи сохраняют максимальную конфиденциальность этого инцидента. Возможной причиной рассматривается "простая техническая неисправность" при выгрузке сырой нефти, но экипаж сообщил, что слышал два громких удара, а листы корпуса были согнуты внутрь. Поэтому еще одним возможным вариантом взрывов издания считает устройства, расположенные вне корпуса танкера. Судно Seajewel – это один из танкеров, загружавшийся в России трижды в 2024 году и возвращавшийся назад после каждой разгрузки. Танкер был замечен при разгрузке в румынском порту Констанца по прибытии из турецкого порта Джейхан.