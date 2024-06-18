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Звезда "Бриджертонов" посетила центр для украинских беженцев

Британская актриса Аджоа Андох посетила центр для украинских беженцев в Польше

сегодня, 11:12
Автор:
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Черновалова Кристина
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Британская актриса Аджоа Андох, звезда популярного сериала Бридджертоны на Netflix, недавно посетила центр для украинских беженцев в Польше. Ее визит был частью работы с Международным комитетом спасения (IRC), организацией, помогающей пострадавшим от войн и катастроф.

Звезда "Бриджертонов" посетила центр для украинских беженцев

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Во время посещения центра помощи в Гдыне Андох встретилась с украинцами, вынужденными бежать из-за военного конфликта. Она выразила свою поддержку и сопереживание, особенно украинским женщинам, которым приходится делать тяжелый выбор.

“Как мать, я глубоко удивлена, когда слышу истории обычных женщин, которым приходится делать невыносимый выбор: оставаться с мужчинами, партнерами и, возможно, пожилыми родственниками, или хватать детей и бежать, когда бомбы все ближе. Всем женщинам, с которыми я встретилась в пятницу, пришлось сделать этот неистовый выбор, – поделилась актриса.

Актриса также активно обсуждала с волонтерами, как лучше помочь беженцам, и призвала мировое сообщество обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются украинцы. Аджоа призвала мировую общественность не отвлекаться от страданий украинцев, отмечая, что за каждым статусом "беженец" стоит живой человек с его уникальной историей.

"В условиях войны и стихийных бедствий, охвативших весь мир, мы должны посмотреть на всех людей, которые являются такими же, как мы с вами, но страдают от ужасных обстоятельств, не зависящих от них, и увидеть в них самих себя, – отметила Андох. .

По словам директора центра, присутствие такого известного лица как Аджоа Андох значительно помогает привлекать внимание к ситуации украинских беженцев и мобилизовать необходимую поддержку и ресурсы.

Напомним, что 16 мая поклонники знаменитого сериала "Бриджертоны" на Netflix получили долгожданное продолжение истории и аристократической семьи. Четыре новых эпизода первой части третьего сезона вызвали волну восторга и дискуссий среди зрителей, преданно следящих за развитием судеб главных героев.



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Источник: https://meta.ua/showbiz/glamur/174122-ya-gluboko-potryasena-zvezda-seriala-bridzhertoni-vstretilas-s-ukrainskimi-bezhentsami-v-polshe/
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