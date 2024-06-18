Звезда "Бриджертонов" посетила центр для украинских беженцев

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Черновалова Кристина
Британская актриса Аджоа Андох, звезда популярного сериала Бридджертоны на Netflix, недавно посетила центр для украинских беженцев в Польше. Ее визит был частью работы с Международным комитетом спасения (IRC), организацией, помогающей пострадавшим от войн и катастроф.
Звезда "Бриджертонов" приехала в центр для украинских беженцев
Во время посещения центра помощи в Гдыне Андох встретилась с украинцами, вынужденными бежать из-за военного конфликта. Она выразила свою поддержку и сопереживание, особенно украинским женщинам, которым приходится делать тяжелый выбор.
Актриса также активно обсуждала с волонтерами, как лучше помочь беженцам, и призвала мировое сообщество обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются украинцы. Аджоа призвала мировую общественность не отвлекаться от страданий украинцев, отмечая, что за каждым статусом "беженец" стоит живой человек с его уникальной историей.
"В условиях войны и стихийных бедствий, охвативших весь мир, мы должны посмотреть на всех людей, которые являются такими же, как мы с вами, но страдают от ужасных обстоятельств, не зависящих от них, и увидеть в них самих себя, – отметила Андох. .
По словам директора центра, присутствие такого известного лица как Аджоа Андох значительно помогает привлекать внимание к ситуации украинских беженцев и мобилизовать необходимую поддержку и ресурсы.
Напомним, что 16 мая поклонники знаменитого сериала "Бриджертоны" на Netflix получили долгожданное продолжение истории и аристократической семьи. Четыре новых эпизода первой части третьего сезона вызвали волну восторга и дискуссий среди зрителей, преданно следящих за развитием судеб главных героев.
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