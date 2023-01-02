Жилье для ВПЛ: сколько кредитов выдали

Внутри перемещенные лица получили 572 льготных ипотечных кредита на приобретение жилья, из них 336 – выдано в 2022 году. Суммарно на эти цели было выделено более 766 млн гривен. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ведомстве напомнили, что предоставление льготных кредитов реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и Госмолодежьжилья. Программа стартовала в 2021 году, была приостановлена 24 февраля и возобновилась в августе 2022-го.





Осенью прошлого года правительство расширило возможности участия в программе. Так, если раньше условия предусматривали ссуды сроком до 20 лет, то теперь их можно оформить на 30 лет. Ставка по кредиту составляет 3% годовых исходя из нормативной площади жилья 52,5 кв. м на человека или семью из двух человек и дополнительно 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Кроме того, если раньше граждане могли выбирать жилье, которое реконструировано не более 25 лет назад, то теперь имеют возможность выбирать жилье, исходя из норматива до 35 лет. Вместе с тем, новая редакция программы предусматривает расширение ее действия на участников, имеющих жилье на территории общин, где ведутся боевые действия или находящиеся во временной оккупации.





Как известно, проект "Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц" финансируется за счет гранта правительства Германии через немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Желающие принять участие в программе могут подать заявку через портал "Действие" или обратиться в региональные управления Госмолодежьжилья.





"Комментарии" писали , что 27 декабря Кабинет министров принял постановление, которое позволит продолжить выплату соцпомощи, которая должна была быть прекращена во время военного положения. В частности, это социальные выплаты для детей с инвалидностью, а также детей, лишенных родительской опеки.

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