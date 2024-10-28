«Ждуны» из Донбасса жалуются на «хохляцкую власть» оккупантам

Оккупанты уже публикуют видео с новых захваченных территорий, где все еще остается местное население, не пожелавшее эвакуироваться на территорию, подконтрольную украинским властям.

Местное население в Донецкой области. Фото: скриншот из видео

Во время разговора с захватчиком местный "ждун", дождавшийся "освобождения", рассказывает, что его не мобилизовали, потому что он работает на шахте, но "натравили" полицейских и "зажимали в подъезде", чтобы повестку дать. Тем не менее, как видно на видео, мужчина стоит у своего дома и не мобилизовался.

"Вот такое у нас правительство хохляцкое. Украина. Я не хочу воевать. Смысл? А за кого воевать?", – говорит местный оккупанту.

Потом все втроем начали рассказывать, что на их улице погорели дома, потому что почти во всех жили украинские военные.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

DeepState показал карту: враг оккупировал очередной город, есть продвижение еще в пяти

27 октября российские захватчики оккупировали город Горняк Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта "DeepState".

Также аналитики зафиксировано продвижение российских захватчиков в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки Донецкой области.

Стоит отметить, что перед полномасштабным вторжением российских военных в городе Горняк проживало более 10 тысяч человек. В сентябре 2018 года в городе Гирнык построили новую телевизионную башню высотой 190 метров. Эта башня является самой высокой за время независимости Украины. Она была предназначена для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области.