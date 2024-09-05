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Заложники бюрократии: украинские беженцы не могут трудоустроиться в Австрии

К началу 2024 года в Австрии было зарегистрировано около 81 тыс. граждан Украины

сегодня, 15:24
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Черновалова Кристина

Власти Австрии озабочены медленными темпами трудоустройства украинских беженцев, получивших свободный доступ к местному рынку труда. По состоянию на начало 2024 только треть трудоспособных украинцев нашли работу в Австрии, что вызывает беспокойство среди чиновников и экспертов.

Заложники бюрократии: украинские беженцы не могут трудоустроиться в Австрии

Трудоустройство украинцев в Австрии. Фото unsplash.com

На начало 2024 года в Австрии зарегистрировано около 81 тысяч украинцев, две трети из которых – женщины. Почти половина из них поселилась в Вене. Однако, несмотря на свободный доступ к рынку труда, украинским беженцам сложно интегрироваться в рабочую среду. По данным Службы занятости Австрии (AMS), по состоянию на конец июля 2024 года трудоустроены были 21 184 украинца, тогда как еще 6 016 оставались безработными.

Генеральный директор AMS Йоханнес Копф отметил, что хотя в последнее время показатели занятости выросли, уровень трудоустроенности в 30% остается низким.

Проблемы на пути к интеграции: основные барьеры

Инсбруцкий университет по заказу AMS провел исследование, чтобы выявить основные барьеры на пути интеграции украинских беженцев на рынок труда. Опрос, охвативший 531 респондента и экспертов, выявил несколько ключевых проблем:

  • Квалификация : три четверти опрошенных заявили, что имеют академическую квалификацию, но среди ищущих работу только 32% имеют высшее образование, которое признается в Австрии.

  • Знание немецкого языка : только 46% респондентов отметили, что хорошо читают на немецком, тогда как менее 20% владеют навыками письма и устного общения.

  • Обязанности по уходу : 69% трудоспособного населения среди украинских беженцев — женщины, многие из которых ухаживают за детьми или пожилыми людьми, что существенно ограничивает их возможности работать.

  • Разрешение на проживание : эксперты указывают, что временное видение на жительство является одним из главных препятствий для трудоустройства. Также среди барьеров — непризнание профессиональной квалификации, недостаточное количество мест по уходу за детьми и ограниченная мобильность.

Подобные проблемы с трудоустройством украинских беженцев есть и в других странах ЕС. В Германии и Швейцарии трудоустроено лишь около 20% трудоспособных украинцев, что также вызывает беспокойство среди местных чиновников.



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Источник: https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-integration-fluechtlinge-ukraine-ams-tourismus-handel/402943030
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