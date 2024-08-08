Возвращение домой: сколько украинцев выезжают из Израиля

Количество украинских граждан, нашедших временное убежище в Израиле, претерпело значительные изменения. По словам Евгения Корнийчука, посла Украины в Израиле, на сегодняшний день в стране находится от 12 до 13 тысяч украинцев. Это значительное снижение по сравнению с предыдущим количеством, которое составило 20-25 тысяч до начала нападений ХАМАСа на Израиль 7 октября.

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Посол подчеркнул, что большинство этих лиц имеют в Израиле родственные или дружеские связи, что часто становится решающим фактором для их выбора. Несмотря на сложные условия, многие нашли возможность трудоустроиться и адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Подавляющее большинство граждан, которые здесь находятся сейчас, их стало меньше после 7 октября (после нападения ХАМАС на Израиль – ред.). Сейчас можно говорить примерно о оставшихся 12-13 тысячах человек. Они трудоустроены, у них здесь, как правило, родственники или близкие друзья, никто просто так сюда не едет, понимая, что в Европе условия относительно временного убежища немного лучше", – отметил он.

В то же время, неизменно высокой остается поддержка среди израильской общины. Локальные благотворительные организации и общественные инициативы оказывают помощь в интеграции украинцев, от образования до медицинского обслуживания, что значительно облегчает их пребывание за границей.

Однако ситуация остается нестабильной, и многие беженцы чувствуют неопределенность относительно будущего. С вооруженными конфликтами как в Израиле, так и в Украине, их желание обрести безопасность становится все более актуальным.



