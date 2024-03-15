Возвращение домой: сколько украинцев из Польши планируют возвращаться домой

По данным аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, почти половина украинцев в Польше стоят на развилке, колеблясь относительно своего будущего – возвращаться на родину или заложить корни на польской земле. В настоящее время наблюдается падение процента желающих остаться в Польше, что может свидетельствовать об изменении настроений среди беженцев.

Сколько украинцев хотят возвращаться из Польши на родину

Результаты опроса агентства показывают, что 43% респондентов испытывают трудности с определением своих планов по возвращению в Украину. Только 19% опрошенных выразили желание остаться в Польше, что является значительным снижением по сравнению с прошлым годом, когда таковых было 36%. С другой стороны, 15% не планируют возвращаться в ближайшие 5 лет, 13% намерены вернуться уже в течение полугода, а 10% — в течение года.

Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко отмечает, что спад интереса к долгосрочному пребыванию в Польше среди украинцев открывает перспективы для Украины с точки зрения возвращения граждан. Однако для этого украинские власти должны разработать и реализовать эффективные меры по мотивации людей к возвращению, в частности, обращая внимание на тех, кто еще не определился со своими планами на будущее.

Исследование также освещает динамику пребывания украинцев в Польше: 36% приехали меньше года назад, 25% проживают там уже два года и значительная часть от одного до трех лет. Интересно, что 25% опрошенных приехали в Польшу в результате полномасштабного вторжения.

Основными мотивами переезда в Польшу стали более высокие заработные платы (30% респондентов), ощущение опасности в Украине (27%), тогда как другие факторы, такие как рекомендации друзей или желание воссоединения с семьей, были менее весомыми.