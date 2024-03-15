logo

BTC/USD

68117.35

ETH/USD

3705.44

LTC/USD

87.87

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Возвращение домой: сколько украинцев из Польши планируют возвращаться домой
commentss НОВОСТИ Все новости

Возвращение домой: сколько украинцев из Польши планируют возвращаться домой

В Польше уменьшилось количество украинцев, желающих оставаться в стране

сегодня, 13:45
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:
По данным аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, почти половина украинцев в Польше стоят на развилке, колеблясь относительно своего будущего – возвращаться на родину или заложить корни на польской земле. В настоящее время наблюдается падение процента желающих остаться в Польше, что может свидетельствовать об изменении настроений среди беженцев.

Возвращение домой: сколько украинцев из Польши планируют возвращаться домой

Сколько украинцев хотят возвращаться из Польши на родину

Результаты опроса агентства показывают, что 43% респондентов испытывают трудности с определением своих планов по возвращению в Украину. Только 19% опрошенных выразили желание остаться в Польше, что является значительным снижением по сравнению с прошлым годом, когда таковых было 36%. С другой стороны, 15% не планируют возвращаться в ближайшие 5 лет, 13% намерены вернуться уже в течение полугода, а 10% — в течение года.

Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко отмечает, что спад интереса к долгосрочному пребыванию в Польше среди украинцев открывает перспективы для Украины с точки зрения возвращения граждан. Однако для этого украинские власти должны разработать и реализовать эффективные меры по мотивации людей к возвращению, в частности, обращая внимание на тех, кто еще не определился со своими планами на будущее.

Исследование также освещает динамику пребывания украинцев в Польше: 36% приехали меньше года назад, 25% проживают там уже два года и значительная часть от одного до трех лет. Интересно, что 25% опрошенных приехали в Польшу в результате полномасштабного вторжения.

Основными мотивами переезда в Польшу стали более высокие заработные платы (30% респондентов), ощущение опасности в Украине (27%), тогда как другие факторы, такие как рекомендации друзей или желание воссоединения с семьей, были менее весомыми.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

fexx

сегодня, 14:52

Сумасшедший се/кс несколько часов подряд, сильная эрекция, яркие оргазмы, много спермы и повышенный тестостерон и безопасно в любом возрасте! Не упустите свой шанс сделать свой се/кс незабываемым!---- https://use.my/eralis


Новости

Все новости