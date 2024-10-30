Владимир Зеленский об украинцах за границей: возвращение — добровольное решение

Президент Владимир Зеленский четко обозначил позицию по отношению к украинцам, вынужденно оказавшимся за границей. Во время интервью с журналистами североевропейских стран он заявил, что никакого давления со стороны государства на граждан, покинувших Украину из-за войны, не будет. По словам Зеленского, важно уважать выбор каждого.

Президент Украины объяснил позицию относительно эмигрантов

"Мы не можем давить, подталкивать людей к возвращению. Я могу очень громко призывать наших находящихся за рубежом украинцев, приезжать и помогать, работать в оборонной промышленности, помогать нашим солдатам, платить налоги, поддерживать Украину", — сказал Зеленский.

Особое внимание президент уделил пожилым людям и детям, нашедшим убежище за границей. Он отметил, что насильно призывать их возвращаться в страну неэффективно, ведь это не поможет Украине. Зеленский подчеркнул, что для многих семей вопрос возвращения еще слишком рискован, особенно для тех, кто лишился жилья или близких.

Кроме того, Зеленский отметил, что за границей есть и те, кто потерял близких на фронте. Он отметил, что многим семьям, где мужчины остались защищать Украину, важно вывезти детей в безопасность. Такие решения заслуживают уважения и понимания, подчеркнул он.

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