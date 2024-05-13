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Верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне: опрос

На вопрос, победит ли в войне Украина или Россия, 6% украинских беженцев назвали Российскую Федерацию.

сегодня, 10:52
Автор:
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Slava Kot
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Большинство украинских беженцев верят, что Украина победит в войне против России. Только 6% опрошенных беженцев из Украины полагают, что в войне победит РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне: опрос

Украинские беженцы верят в победу Украины в войне Фото из открытых источников

КМИС опросил украинских беженцев из Германии, Польши и Чехии по поводу их ощущения, победит ли Украина в войне против России. 80% украинцев из этих трех стран заявили, что Украина победит в войне. Из них 40% считает, что Украина безусловно победит, а остальные – скорее победит.

Среди украинских беженцев всего 6% считают, что результатом окончания войны станет победа России. Кроме того, в безусловную победу России ощущают 1% опрошенных украинцев.

Верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне: опрос - фото 2

Верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне против России

КМИС также опросил, поддерживают ли украинские беженцы идею, что Украина станет членом НАТО, однако гарантии безопасности Альянса не будут распространены на оккупированные Россией территории. 51% украинцев в Германии, Польше и Чехии поддержали такой вариант, 16% не определились в этом вопросе, а 33% — против.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии призвали украинских беженцев призывного возраста возвращаться в Украину. Некоторые швейцарские политики назвали бегство мужчин из Украины и укрывательство их в европейских странах "дезертирством". Кроме того, возвращение украинских мужчин ослабит миграционное давление в Швейцарии и обеспечит украинскую армию новыми силами.

Также "Комментарии" писали о трех европейских странах, которые озвучили свое решение в отношении украинских мужчин.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1407&page=1
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