Вернутся ли украинцы из-за границы после войны: отвечает эксперт

Длительная война в Украине заставляет многих украинских беженцев все чаще выбирать жизнь за границей вместо возвращения домой. По словам Алексея Позняка, кандидата экономических наук и эксперта по миграциям Института демографии, эта тенденция только усиливается. В интервью для Общественного радио он рассказал, что часть украинцев уже вернулась, но это в основном те, кто уехал в начале войны.

Будущее украинских беженцев: вернуться или остаться

Позняк подчеркнул, что среди тех, кто решил вернуться, большинство – жители Киева и его окрестностей. Они возвращаются из-за возобновления жизни в столице, возможности работать или вести бизнес. Однако это касается только части беженцев, а значительное количество украинцев еще остается за границей.

Европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинские беженцы оставались работать, но после войны будут готовы к тому, что часть людей вернется домой. Однако эксперт отмечает, что Европа может создать такие условия, при которых украинцы захотят остаться, особенно если у них есть работа. В европейских государствах больше нуждаются молодые, трудоспособные люди, а не те, кто зависит от социальной помощи.

Интеграционные программы в Европе играют важную роль в том, вернутся ли украинцы домой. Чем больше беженцы вовлекаются в жизнь европейских стран – получают работу, образование, интегрируются в общество – тем менее вероятно, что они захотят вернуться в Украину после войны.

Читайте на портале "Комментарии" - Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш выразил недовольство тем, как некоторые украинские беженцы ведут себя в Польше. В своем интервью для издания Interia он подчеркнул, что польскому обществу трудно воспринимать то, что некоторые убежавшие от войны украинцы проводят время в дорогих отелях и ездят на роскошных автомобилях. По словам министра, это создает ощущение несправедливости среди поляков, вкладывающих немалые деньги в помощь Украине и поддерживающих собственную экономику, здравоохранение и образование.

