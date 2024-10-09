В Запорожье людям планируют устанавливать временное жилье

Жители Запорожской области, оставшиеся без жилья из-за боевых действий, могут получить временное жилье в виде модульных домов от международных партнеров. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует портал "Комментарии".

Модульный дом. Фото из открытых источников

К такому решению пришли во время предварительной встречи с представителями делегации Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине.

Из-за постоянных вражеских атак больше всего страдают люди – почти 1000 объектов только в Запорожье разрушены и повреждены за последние две недели.

"Именно поэтому наши партнеры, учитывая приближение зимы, выступили с инициативой установления временного жилья на частных участках, пострадавших от обстрелов. В случае значительного повреждения частных домов наши коммунальные службы могут через несколько дней расчистить участок, где установят такие дома.

Изучаем этот и другой вопрос дальше, ищем возможности. Благодарю партнеров за инициативность и ощутимую помощь нашим людям", – отметил председатель ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Три области объявили принудительную эвакуацию: сколько платят людям, покидающим свои дома

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) произвел выплаты для семей с детьми, которые в пределах обязательной эвакуации выехали из Глуховской, Эсманской и Свеской громад Сумской области в более безопасные районы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции Украины.

На этот раз одноразовую экстренную денежную помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, включая взрослых до 2 человек) получили 7278 человек, в том числе 3128 детей. Для предоставления этого транша финансовой поддержки эвакуированным семьям фонд направил более 74 миллионов гривен. За последние 4 месяца ЮНИСЕФ предоставил денежную помощь 21 800 домохозяйствам в Донецкой, Харьковской и Сумской областях из громад, где была объявлена обязательная эвакуация, охватив 71 400 человек, в том числе 36 700 детей.

Кому могут оказать такую помощь – читайте по ссылке.