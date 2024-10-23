В Украину вернули детей из оккупации: что им пришлось пережить

Сегодня еще шесть украинских детей вместе со своими матерями вернулись с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и АР Крым в рамках инициативы Президента Украины BringKidsBack. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует портал "Комментарии".

Возвращение детей из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец

Это дети в возрасте от 3 до 17 лет. Они испытали сложные испытания во время пребывания в оккупации.

"Их принуждали учиться в русских школах, где большая часть учебного процесса была заполнена пропагандой. В случае отказа их родителей шантажировали, угрожая лишением родительских прав, незаконными обысками и допросами. У некоторых детей были проблемы со здоровьем, однако не могли получить необходимое лечение и медикаменты.

Одна из семей была вынуждена скрываться во избежание принуждения ребенка посещать русскую школу. Они жили в постоянном страхе быть разоблачены, что могло привести к изъятию ребенка или незаконному аресту родителей. Ребенок продолжал учиться в украинской школе онлайн", – отметил Ермак.

Благодаря совместным усилиям было обеспечено безопасное возвращение этих семей. Теперь они находятся в безопасности и получают необходимую поддержку.

Представители Омбудсмана по правам человека Дмитрия Лубинца в Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской, Житомирской областях приняли участие в работе с семьями с целью их реинтеграции по новому месту жительства.

"В рамках встреч были вовлечены представители местных властей, благотворительные фонды, в частности, БФ "Рокада", БФ "BGV". Семьям помогли с поиском мест временного проживания, оформлением и восстановлением необходимых документов, трудоустройством и зачислением детей в учебные заведения, предоставлена финансовая и гуманитарная помощь", – сообщил Лубинец.



