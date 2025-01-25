В ряде европейских стран могут появиться «центры возвращения украинцев»: что это значит

В Чехии, Германии и Польше могут быть созданы центры возвращения, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Deník N".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов обсудит этот вопрос во время своего визита в Чехию на следующей неделе.

Создание центра возвращения также готовится в Берлине. Авторы публикации также обращают внимание на то, что Украина также обсудила проект с Польшей.

Новосозданные учреждения призваны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами.

По последним данным Министерства внутренних дел Чехии, сейчас в стране находится около 390 тысяч людей из Украины с временной защитой.

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В рамках этих усилий в Берлине и, в конечном итоге, в других местах будут созданы так называемые "центры единства", которые помогут украинским беженцам с трудоустройством, жильем и возможностями получения образования.

"Значительное количество украинцев серьезно рассматривают возможность возвращения домой", — заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, который на прошлой неделе находился в Берлине, готовясь к открытию центров, возглавляет Министерство национального единства Украины, которое было создано в декабре специально для поддержки возвращающихся украинцев.



