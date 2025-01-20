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Украинским беженцам в Германии пора паковать чемоданы: что собирается предпринять Кабмин

Правительство Украины хочет вернуть беженцев из Германии в связи с нехваткой рабочей силы

сегодня, 16:07
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Кравцев Сергей

Украинские власти активизируют усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Правительство Украины испытывает серьезную нехватку рабочей силы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Yahoo News.

Украинским беженцам в Германии пора паковать чемоданы: что собирается предпринять Кабмин

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В рамках этих усилий в Берлине и, в конечном итоге, в других местах будут созданы так называемые "центры единства", которые помогут украинским беженцам с трудоустройством, жильем и возможностями получения образования.

"Значительное количество украинцев серьезно рассматривают возможность возвращения домой", — заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, который на прошлой неделе находился в Берлине, готовясь к открытию центров, возглавляет Министерство национального единства Украины, которое было создано в декабре специально для поддержки возвращающихся украинцев.

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года в Германию уехало более 1,1 миллиона украинцев — больше, чем в любую другую страну.

По данным правительства, в настоящее время на территориях, контролируемых украинским правительством, проживает всего 32 миллиона человек, тогда как на момент возвращения независимости после распада Советского Союза в 1991 году их было 52 миллиона.

По оценкам правительства в Киеве, в настоящее время за границей проживают от 20 до 25 миллионов украинцев.

Чернышов заявил, что в связи с сокращением численности населения Украина остро нуждается в рабочей силе, особенно в оборонной промышленности, энергетическом секторе и сфере восстановления.

"Это критически важные для нас предприятия или отрасли", — сказал министр, добавив, что репатрианты будут освобождены от военной службы, если будут работать в этих секторах.

Однако украинцы, которые решат остаться в Германии, также получат поддержку, например, при поиске работы или получении профессиональной квалификации.

"Они не должны быть обузой на шее правительства", — сказал министр.

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Источник: https://www.yahoo.com/news/ukraine-ramps-efforts-help-refugees-084116853.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9mb2N1cy51YS8&guce_referrer_sig=AQAAAMG9un-lnDxBWk3Zf72_LTWRf6q187Rv-_3W8KBcMbfyyheq9aWPM506hfydkDz30F1jRpp7VLAVX32JUDeJAgodRSSWKWisrhS4MYEl
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