logo

BTC/USD

42490.33

ETH/USD

2277.70

LTC/USD

72.23

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы В Польше резко возросло количество украинских беженцев после продолжительного спада: известные причины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше резко возросло количество украинских беженцев после продолжительного спада: известные причины

В Польше выросло количество беженцев из Украины. Стали известны причины новой тенденции среди украинских беженцев.

сегодня, 17:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Польше с марта по сентябрь 2023 количество украинских беженцев снижалось. Однако, начиная с октября, количество беженцев из Украины значительно возросло. Представитель миграционной платформы EWL пояснил, что стало причиной увеличения количества беженцев в Польше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

В Польше резко возросло количество украинских беженцев после продолжительного спада: известные причины

Беженцы из Украины. Фото из открытых источников

Из 995 тысяч украинских беженцев в марте, их количество в Польше сократилось до 957 тысяч человек. Массовый выезд из Польши объяснялся двумя факторами: желание украинцев вернуться в Украину и отправить детей в украинские школы; выезд из Польши в другие страны, в частности к родственникам.


Но в октябре украинцы начали возвращаться в Польшу, и их количество за один месяц выросло на 2 тыс. человек.

"Поскольку наступают холодные месяцы, идет война, а Россия усиливает свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, мы видим увеличение количества беженцев", — объясняет ситуацию представитель EWL Анатолий Зимнин.

Еще одним фактором Зимнин называет возросший спрос на работу в Польше в зимний период. По его словам, в конце года вырастает количество предложений в сфере электронной коммерции и логистики, которые обычно не нуждаются в опыте или знании языка для трудоустройства.

Ранее портал "Комментарии" писал о стране, которая предлагала самые большие выплаты для украинских беженцев, сокращает их в 6 раз.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы популяризируют и приучают европейцев к популярному украинскому продукту. Оказалось, что из-за беженцев из Украины в Европе вырос спрос на гречку, которую европейские сети начали активно покупать у украинских аграриев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/potik-ukrayinskih-bizhentsiv-polshchi-zrostae-1702470321.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:17

Прозріння показує програш корумпованого вождя. Тільки влада та інша нечисть впевнені, що і цього разу вони підлаштуються під нових російських господарів. Зміною влади в результаті заколотів їх не злякаєш. Вони не втратять захмарні пенсії зарплати, навіть попи не бояться втратити зрейдировані у московській секті попівні.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!