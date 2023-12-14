В Польше резко возросло количество украинских беженцев после продолжительного спада: известные причины

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Slava Kot
В Польше с марта по сентябрь 2023 количество украинских беженцев снижалось. Однако, начиная с октября, количество беженцев из Украины значительно возросло. Представитель миграционной платформы EWL пояснил, что стало причиной увеличения количества беженцев в Польше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".
Беженцы из Украины. Фото из открытых источников
Из 995 тысяч украинских беженцев в марте, их количество в Польше сократилось до 957 тысяч человек. Массовый выезд из Польши объяснялся двумя факторами: желание украинцев вернуться в Украину и отправить детей в украинские школы; выезд из Польши в другие страны, в частности к родственникам.
Но в октябре украинцы начали возвращаться в Польшу, и их количество за один месяц выросло на 2 тыс. человек.
Еще одним фактором Зимнин называет возросший спрос на работу в Польше в зимний период. По его словам, в конце года вырастает количество предложений в сфере электронной коммерции и логистики, которые обычно не нуждаются в опыте или знании языка для трудоустройства.
Ранее портал "Комментарии" писал о стране, которая предлагала самые большие выплаты для украинских беженцев, сокращает их в 6 раз.
Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы популяризируют и приучают европейцев к популярному украинскому продукту. Оказалось, что из-за беженцев из Украины в Европе вырос спрос на гречку, которую европейские сети начали активно покупать у украинских аграриев.
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сегодня, 17:17
Прозріння показує програш корумпованого вождя. Тільки влада та інша нечисть впевнені, що і цього разу вони підлаштуються під нових російських господарів. Зміною влади в результаті заколотів їх не злякаєш. Вони не втратять захмарні пенсії зарплати, навіть попи не бояться втратити зрейдировані у московській секті попівні.