В Польше резко возросло количество украинских беженцев после продолжительного спада: известные причины

В Польше с марта по сентябрь 2023 количество украинских беженцев снижалось. Однако, начиная с октября, количество беженцев из Украины значительно возросло. Представитель миграционной платформы EWL пояснил, что стало причиной увеличения количества беженцев в Польше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".



Беженцы из Украины. Фото из открытых источников

Из 995 тысяч украинских беженцев в марте, их количество в Польше сократилось до 957 тысяч человек. Массовый выезд из Польши объяснялся двумя факторами: желание украинцев вернуться в Украину и отправить детей в украинские школы; выезд из Польши в другие страны, в частности к родственникам.

Но в октябре украинцы начали возвращаться в Польшу, и их количество за один месяц выросло на 2 тыс. человек.

"Поскольку наступают холодные месяцы, идет война, а Россия усиливает свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, мы видим увеличение количества беженцев", — объясняет ситуацию представитель EWL Анатолий Зимнин.

Еще одним фактором Зимнин называет возросший спрос на работу в Польше в зимний период. По его словам, в конце года вырастает количество предложений в сфере электронной коммерции и логистики, которые обычно не нуждаются в опыте или знании языка для трудоустройства.

Ранее портал "Комментарии" писал о стране, которая предлагала самые большие выплаты для украинских беженцев, сокращает их в 6 раз.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы популяризируют и приучают европейцев к популярному украинскому продукту. Оказалось, что из-за беженцев из Украины в Европе вырос спрос на гречку, которую европейские сети начали активно покупать у украинских аграриев.