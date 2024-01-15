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В Польше ожидают новую волну беженцев из Украины: какая причина

Из-за усиления российской военной агрессии в Украине Польша готовится к прибытию новых украинских беженцев.

сегодня, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна предполагает, что усиление российского наступления и увеличение атак по Украине может спровоцировать новую волну украинских беженцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

В Польше ожидают новую волну беженцев из Украины: какая причина

Польша ждет новой волны беженцев из Украины. Фото из открытых источников

Новый премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет принимать новых искателей убежища по системе обязательного распределения по ЕС. Эти слова подтвердил Анджей Шейна, который объяснил позицию польского правительства по этому вопросу необходимостью снизить давление на Польшу в сфере миграции из-за возможности новой волны беженцев из Украины.

"Хотя мы желаем украинцам только побед, нельзя исключать, что наступление России приведет к смещению фронта на Запад и повлечет за собой прибытие в Польшу миллионов дополнительных украинцев, преимущественно женщин и детей", — сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

По его словам, это стало бы проблемой для Польши, в которой уже находится около миллиона украинских беженцев, а также присутствуют мигранты из других стран.

"Это было бы огромным бременем для нашей страны, и польское общество должно быть готово к этому", — говорит Анджей Шейна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие зарплаты получают украинские беженцы в Польше. Согласно данным, большинство украинцев работает на минимальную зарплату в Польше и уровень образования почти не имеет значения.

Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Польшу создать своеобразный альянс с Украиной для усиления позиций обеих стран в ЕС.



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Источник: https://www.rp.pl/dyplomacja/art39695741-andrzej-szejna-joe-biden-jest-dla-nas-darem-niebios
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