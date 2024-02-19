В одной из стран Евросоюза готовится тестирование украинских школьников. Что будут проверять

В Чехии, где учатся 50 000 украинских детей, намерены организовать для них массовое тестирование на знание чешского языка.

Украинские школьники

При этом министр образования Микулаш Бек подчеркнул, что планируемое сплошное тестирование является важным условием, чтобы получить понимание, насколько эффективно чешский язык преподается иностранцам.

"Понятно, что опыт с интеграцией украинских детей указывает, что мы, в отличие от таких стран, как Германия или Австрия, не были готовы предоставлять обучение чешскому языку для иностранцев в достаточном масштабе",

– подчеркнул Микулаш Бек.

По данным Минобразования, тестирование, вероятно, будет организовано через два месяца. При этом там пока не рассказывают, каким образом оно будет организовано. Вместе с тем, в министерстве подчеркнули, что по результатам тестирования будут разработаны меры по более эффективному обучению детей-иностранцев.

И еще, как добавили в министерстве, уже со второго семестра, преподавание чешского языка как иностранного могут усилить.

Напомним, как рассказывал портал "Комментарии", Чехия является надежным партнером Украины в войне с Россией. В частности, власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Также "Комментарии" рассказывали, что президент Чехии, бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что контрнаступление Украины не оправдало ожиданий, а ближайшая зима будет непростой для Вооруженных сил Украины.







