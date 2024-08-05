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В одной из стран ЕС выросли выплаты на жилье для украинцев: что изменилось

В начале июля этого года в Чехии находилось около 362 тысяч человек с временной защитой.

сегодня, 10:50
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Черновалова Кристина

С 1 сентября в Чехии вводятся новые правила для беженцев, ищущих жилье. Теперь государство будет платить больше денег тем, кто больше всего в этом нуждается. Это поможет украинцам лучше устраиваться и быстрее адаптироваться в новой стране.

В одной из стран ЕС выросли выплаты на жилье для украинцев: что изменилось

В Чехии повысили выплаты для украинских беженцев

Ранее украинские беженцы в Чехии могли жить бесплатно до 150 дней. По новым правилам этот срок сократили до 90 дней. После этого беженцы сами должны найти жилье на рынке или оплачивать его уже самостоятельно.

В настоящее время в Чехии зарегистрировано около 362 тысяч человек с временной защитой, и из них около 97 тысяч получают помощь от государства. Уязвимые категории, такие как дети, студенты, беременные женщины, пожилые люди и инвалиды, с сентября будут получать больше денег на жилье. Выплаты могут возрасти на 1600 крон (около 63 евро) в месяц.

Пособие на проживание увеличится до 6000 крон (около 237 евро) в месяц для проживающих в регистрируемом жилье и до 4000 крон (около 158 евро) для незарегистрированных. Это поможет беженцам лучше справиться с расходами на аренду жилья.

Правительство Чехии надеется, что увеличение помощи на жилье поможет беженцам поскорее встать на ноги и почувствовать себя более защищенными. Однако некоторые организации утверждают, что требуется еще больше поддержки, особенно в обеспечении доступа к работе и образованию.

Читайте на портале "Комментарии" - В Швеции уменьшилась доля украинских беженцев, которые планируют вернуться домой после окончания боевых действий в Украине. Кроме того, все больше беженцев из Украины интегрируются в Швецию и планируют остаться в стране.



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Источник: https://ukraina.radio.cz/u-chehiyi-pidvyshchyly-gumanitarni-vyplaty-dlya-ukrayinskyh-bizhenciv-8824517
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