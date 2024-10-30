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В одной из стран ЕС украинским беженцам выплатят единовременную помощь

Литва помогает новоприбывшим: украинские беженцы получат финансовую поддержку

сегодня, 14:05
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Черновалова Кристина

Вильнюсский офис Международной организации миграции (МОМ Литва) объявил, что вновь прибывшим беженцам из Украины будут оказывать единовременную помощь в размере 176 евро. Эта выплата направлена на то, чтобы помочь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и теперь нуждаются в финансовой поддержке.

В одной из стран ЕС украинским беженцам выплатят единовременную помощь

Беженцы из Украины / AP nuotr.

По словам главы МОМ в Литве, Эйтвидаса Бингялиса, несмотря на уменьшение количества новых беженцев, еженедельно в страну прибывает несколько десятков украинцев. Он отметил, что эти люди, которые ищут безопасность, прежде всего нуждаются в финансовой помощи, поэтому решено оказать им поддержку на покрытие необходимых расходов.

Для получения этой выплаты беженцам необходимо зарегистрироваться в Департаменте миграции, чтобы получить вид на временное проживание. Выплата будет предоставлена тем, кто впервые приехал в Литву из Украины и пересек внешнюю границу Евросоюза не более 40 дней назад.

Помощь получат:

одинокие родители или опекуны с детьми младше 18 лет;

семьи с тремя и более детьми младше 18 лет;

семьи с ребенком с инвалидностью (помощь предоставляется детям и взрослым);

беременные женщины;

люди в возрасте 60 лет и старше;

лица с ограниченными возможностями

В то же время, МОМ Литва сообщил, что уже около 62% проживающих в Литве украинских беженцев нашли работу. Это свидетельствует об успешном процессе интеграции и желании украинцев быть независимыми в новых условиях.

Читайте на портале "Комментарии" — Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил изменить способ оказания помощи украинским беженцам, находящимся в Германии. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом он предложил передавать социальные выплаты, которые сейчас получают беженцы, непосредственно Украине.



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Источник: https://www.lrt.lt/ua/novini/1263/2401046/ukrayins-ki-bizhentsi-v-litvi-otrimaiut-odnorazovu-viplatu-na-naineobkhidnishe
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