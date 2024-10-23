В МВФ заметили поразительную разницу между украинскими беженцами и другими мигрантами

Украинские беженцы скорее интегрируются на рынке труда Европейского Союза, чем в предыдущие волны мигрантов. Это подтверждается данными из обновленного экономического обзора МВФ по показателям 2022-2023 годов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

По оценкам МВФ, украинские беженцы скорее находят работу, чем мигранты из предыдущих волн в Европейский Союз.

"Несколько стран уже оценили уровень занятости среди украинских беженцев примерно в 50% или выше, что обычно достигается только через пять или более лет после прибытия (OECD 2023). Мигранты помогли удовлетворить беспрецедентный спрос на рабочую силу в течение этого периода", — говорится в отчете.

Одним из ключевых факторов таких изменений стало внедрение Директивы ЕС о временной защите беженцев, упростившей процесс трудоустройства. Кроме того, большинство украинских беженцев имеют высшее образование, что помогало их трудоустройству. Важную роль также сыграла напряженная ситуация на рынке труда в ЕС, где существовал значительный спрос на рабочую силу.

Отчет МВФ указывает, что хотя процесс интеграции происходит стремительно, есть определенные трудности. Многие беженцы сталкиваются с проблемой чрезмерной квалификации или несоответствия их навыкам требованиям рынка труда.

В МВФ отмечают, что опыт трудоустройства украинских беженцев дает важные политические уроки, в частности необходимости обеспечения быстрого доступа беженцев к рынку труда и языковых курсов для преодоления языкового барьера. Кроме того, упрощенные требования к трудоустройству в регулируемых профессиях также являются важным аспектом успешной интеграции.

Согласно данным ООН, на 15 октября 2024 года количество украинских беженцев в Европе составило 6,192 миллиона человек, а всего в мире — 6,752 миллиона. По данным Евростата, в странах ЕС по состоянию на 31 августа этого года находится 4,163 миллиона украинских беженцев.

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