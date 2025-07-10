Дети, которые родились в той или иной стране, могут стать ее гражданами по праву рождения. Этот список достаточной обширный по всему миру, но в каждой стране есть свои нюансы. В каких странах дают гражданство по праву рождения в 2025 году – в публикации портала "Комментарии".

В каких странах ребенок может получить гражданство там, где он родился: актуальный перечень 2025 года

Так, новорожденные дети могут унаследовать гражданство от родителей на основании кровных связей (jus sanguinis) или получить его по месту рождения (jus soli). Во втором случае государство сразу предоставляет гражданство всем новорожденным, независимо от гражданства родителей, хотя в некоторых случаях требуется соблюдение ряда дополнительных условий.

Принцип предоставления гражданства по месту рождения (jus soli) применяется в той или иной степени более чем в 60 странах мира.

Страны с неограниченным jus soli

Это страны, где рождение на территории автоматически даёт гражданство, даже если родители — иностранцы без статуса:

США — По принципу jus soli, все дети, рожденные на территории США, автоматически получают гражданство на основании справки из роддома, а позже — сертификата о рождении и паспорта. (Отметим, что несмотря на периодически обсуждаемые предложения по ограничению данного права, на данный момент 14-я поправка остается основой автоматического гражданства.) Также, когда ребенку исполнится 21 год, он сможет подать заявление о воссоединении семьи для получения гражданства родителями. В 2025 году право закреплено 14-й поправкой, а попытки ограничить его пока заблокированы судами.

Канада и Мексика — традиционные примеры "чистого" jus soli.

Большинство стран Латинской Америки: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, Перу, Боливия, Венесуэла и другие.

Карибский регион: Барбадос, Ямайка, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Доминика.

Некоторые страны Африки и Океании: Чад, Танзания, Лесото, Фиджи, Тувалу.

Пакистан — jus soli действует с оговоркой: не распространяется на детей дипломатов.

Страны с условным jus soli

Здесь гражданство по рождению ребёнок может получить при выполнении определённых условий (например, родители должны иметь вид на жительство или проживать в стране несколько лет):

Франция — если родитель проживает в стране или сам ребёнок остаётся до совершеннолетия.

Германия — при рождении у родителей, проживающих в стране не менее 8 лет.

Ирландия — если родитель легально находился в стране не менее 3 из последних 4 лет.

Португалия — при наличии у родителя легального проживания не менее 2 лет.

Великобритания — если один из родителей является гражданином или имеет постоянный статус.

Другие страны Европы: Бельгия, Греция, Люксембург, Испания, Финляндия, Мальта, Кипр — применяют смешанные модели.

Латвия — с 2020 года дети автоматически получают гражданство, если хотя бы один из родителей — резидент или "негражданин" Латвии.

Почему большинство стран отказываются от чистого jus soli

Большинство стран мира, особенно в Европе и Азии, опираются на принцип jus sanguinis, чтобы избежать так называемого "туризма для рождения". Этот подход помогает регулировать миграцию и сохранять контроль над демографической ситуацией.

Что происходит в США в 2025 году

В начале 2025 года президентский указ попытался ограничить право на гражданство для детей родителей без ПМЖ. Однако этот указ заблокирован судами, и право рождения по-прежнему действует.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала RSBN заявил, что не мешало бы депортировать и некоторых граждан США.

"У нас также много плохих людей, которые живут здесь уже давно, люди, которые бьют людей по голове бейсбольной битой сзади, когда они не смотрят, и убивают людей, которые закалывают вас, когда вы идете по улице. …Многие из них родились в нашей стране. Я думаю, что нам следует вывезти их отсюда к чертовой матери, если вы хотите знать правду", – сказал он, имея в виду идею депортации граждан США, осужденных за преступления, о чем он заговорил ранее в этом году.