В Израиле суд заставил правительство предоставить украинским беженцам «коллективную защиту»

Суд Израиля постановил, что МВД должно выдать визу всем находящимся в стране украинским беженцам. Соответствующее решение вынесла судья Всемирного суда Тель-Авива Михаль Агамон-Гонен. По ее словам, власти почти два года не могли сформулировать политику в отношении украинских беженцев, поэтому пришлось вмешаться в суд.

Украинские беженці в Израиле

Михаль Агамон-Гонен обязала управление по делам иммигрантов в течение месяца предоставить всем украинским беженцам в Израиле визу.

Известно, что виза дает статус временного жителя страны. Ее получатели имеют право на работу, медицинское обслуживание, образование и т.д.

Кроме того, информацию о решении суда подтвердили в посольстве Украины в Израиле.

"Окружной суд Тель-Авива вынес решение о предоставлении гражданам Украины, которые находятся в Израиле и подпадают под действие директивы о коллективной защите, визы типа 2А5 сроком до 31 декабря 2024 с возможностью продления",

— говорится в сообщении посольства.

В украинском посольстве отметили, что визы должны быть выданы не позднее 3 марта. Также судом обязано МВД Израиля обнародовать соответствующую информацию на официальном сайте министерства до 25 февраля.

Известно, что ранее МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для беженцев из Украины и разрешило трудоустройство. То есть, украинцам не нужно было обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы, однако, граждане Украины не получали никаких документов, что вызывало определенные неудобства.

"Отныне украинцы получат возможность получить именной документ, подтверждающий их статус в стране, что упростит проживание в Израиле"

, – сообщили в посольстве.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинский посол подверг критике Израиль и заявил, что израильское правительство издевается над нашими гражданами.



