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Грабили украинских беженцев: в Испании арестовали 10 россиян и украинцев

Испанская полиция заявила, что разоблачила группу лиц, ограбивших украинцев на сумму более одного млн евро.

сегодня, 15:41
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Автор:

Slava Kot

Полиция Испании известила, что ей удалось задержать преступную группировку из 10 человек, которые совершали нападения на беженцев из Украины и ограбили своих жертв на сумму более одного млн евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на испанское издание The Local.

Грабили украинских беженцев: в Испании арестовали 10 россиян и украинцев

Испанская полиция арестовала 10 человек, грабивших украинцев. Фото из открытых источников


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С начала полномасштабного вторжения украинцы вынуждены были покинуть свои дома и уехать из страны. Одной из стран, принявшей 160 тыс. украинцев, оказалась Испания. Но, к сожалению, украинские беженцы столкнулись с грабежами.

Испанская полиция арестовала 10 человек и подозревает их в преступной деятельности против украинцев.

"Преступники специализировались на этом типе жертв, поскольку они обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи", — сообщает The Local со ссылкой на заявления полиции Испании.

Известно, что группа состояла из 10 человек, в которую входили семь украинцев и еще трое россиян. Они ограбили не менее семи домов в двух испанских областях – Мурсия и Аликанте. Общая сумма, которую полиция изъяла у задержанных, составляет 1,25 млн евро, включая ювелирные украшения, компьютеры и другую технику.

Преступники устанавливали трекеры на авто украинских беженцев, изучали их режим дня, а когда те покидали дом, заходили и грабили его. Вероятно, количество жертв, пострадавших от деятельности группировки больше, полицейское расследование продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Европарламента Роберта Мецола сообщила о дате переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали о военном аналитике, который прогнозирует темное будущее для России.




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Источник: https://www.thelocal.es/20230304/spain-arrests-10-for-robbing-ukrainian-refugees/
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