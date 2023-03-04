Грабили украинских беженцев: в Испании арестовали 10 россиян и украинцев

Полиция Испании известила, что ей удалось задержать преступную группировку из 10 человек, которые совершали нападения на беженцев из Украины и ограбили своих жертв на сумму более одного млн евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на испанское издание The Local.



Испанская полиция арестовала 10 человек, грабивших украинцев. Фото из открытых источников

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С начала полномасштабного вторжения украинцы вынуждены были покинуть свои дома и уехать из страны. Одной из стран, принявшей 160 тыс. украинцев, оказалась Испания. Но, к сожалению, украинские беженцы столкнулись с грабежами.

Испанская полиция арестовала 10 человек и подозревает их в преступной деятельности против украинцев.

"Преступники специализировались на этом типе жертв, поскольку они обычно привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи", — сообщает The Local со ссылкой на заявления полиции Испании.

Известно, что группа состояла из 10 человек, в которую входили семь украинцев и еще трое россиян. Они ограбили не менее семи домов в двух испанских областях – Мурсия и Аликанте. Общая сумма, которую полиция изъяла у задержанных, составляет 1,25 млн евро, включая ювелирные украшения, компьютеры и другую технику.

Преступники устанавливали трекеры на авто украинских беженцев, изучали их режим дня, а когда те покидали дом, заходили и грабили его. Вероятно, количество жертв, пострадавших от деятельности группировки больше, полицейское расследование продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Европарламента Роберта Мецола сообщила о дате переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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