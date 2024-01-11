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В Германии назвали выплаты для украинских беженцев ошибкой

Немецкий депутат жалуется, что украинские беженцы не работают в Германии, в то время как в других странах они заняты на рынке труда.

сегодня, 14:45
Автор:
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Slava Kot
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Один из лидеров оппозиции в Германии Фридрих Мерц заявил, что для украинских беженцев необходимо было создать другие условия, ведь выплата пособий и льгот стала ошибкой. Мерц объяснил ситуацию тем, что в Германии украинские беженцы преимущественно не заняты на рынке труда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RND.

В Германии назвали выплаты для украинских беженцев ошибкой

Депутат Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц указывает, что украинские беженцы имеют преимущества над другими попадающими в страну мигрантами, ведь могут сразу рассчитывать на государственные выплаты и другие льготы.

"Видимо было ошибкой то, что два года назад — сразу после начала кризиса беженцев из Украины — между федеральным правительством и правительствами земель мы решили, что украинские беженцы получат гражданские льготы почти сразу", — сказал Фридрих Мерц.

По словам Мерца, в Германии сегодня работает 20% беженцев из Украины, тогда как в соседних странах, например, в Нидерландах — 60%, а в Польше — 90% украинских беженцев привлечены к рынку труда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие зарплаты получают украинские беженцы в Польше. Оказалось, что зарплаты у украинцев в основном привязаны к минимальной зарплате в Польше и растут с повышением этого уровня. Кроме того, на зарплаты практически не влияет образование украинцев, однако со знанием языка и квалификации украинские беженцы могут конкурировать с поляками за должности.

Также "Комментарии" писали, что депутат из Польши сделал заявление о мобилизации. По его словам, молодые беженцы должны вернуться в Украину и воевать.




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Источник: https://www.rnd.de/politik/friedrich-merz-ueber-ukrainische-fluechtlinge-buergergeld-war-wohl-ein-fehler-ILA7CU5KUFMHLOMA3EYYSSWNDY.html
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