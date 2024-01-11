В Германии назвали выплаты для украинских беженцев ошибкой

Один из лидеров оппозиции в Германии Фридрих Мерц заявил, что для украинских беженцев необходимо было создать другие условия, ведь выплата пособий и льгот стала ошибкой. Мерц объяснил ситуацию тем, что в Германии украинские беженцы преимущественно не заняты на рынке труда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RND.



Депутат Германии Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

Фридрих Мерц указывает, что украинские беженцы имеют преимущества над другими попадающими в страну мигрантами, ведь могут сразу рассчитывать на государственные выплаты и другие льготы.

"Видимо было ошибкой то, что два года назад — сразу после начала кризиса беженцев из Украины — между федеральным правительством и правительствами земель мы решили, что украинские беженцы получат гражданские льготы почти сразу", — сказал Фридрих Мерц.

По словам Мерца, в Германии сегодня работает 20% беженцев из Украины, тогда как в соседних странах, например, в Нидерландах — 60%, а в Польше — 90% украинских беженцев привлечены к рынку труда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие зарплаты получают украинские беженцы в Польше. Оказалось, что зарплаты у украинцев в основном привязаны к минимальной зарплате в Польше и растут с повышением этого уровня. Кроме того, на зарплаты практически не влияет образование украинцев, однако со знанием языка и квалификации украинские беженцы могут конкурировать с поляками за должности.

Также "Комментарии" писали, что депутат из Польши сделал заявление о мобилизации. По его словам, молодые беженцы должны вернуться в Украину и воевать.



