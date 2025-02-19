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В ЕС рассказали, что ждет украинских беженцев после завершения войны: какое решение готовят

В ЕС готовят решение о статусе украинцев с временной защитой после "окончания" войны

сегодня, 07:42
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Кравцев Сергей

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан говорит, что Прага совместно с польским председательства в Европейском Союзе работают над решением о статусе украинцев, которые сейчас пользуются временной защитой, после "завершения" войны. Как передает портал "Комментарии", об этом Ракушан заявил в интервью Novinky.

В ЕС рассказали, что ждет украинских беженцев после завершения войны: какое решение готовят

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Глава чешского МВД отметил, Чехия готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено "перемирие" или любое "прекращение" войны.

Прага в таком случае автоматически прекратит предоставлять временный статус украинцам, но они все равно смогут оставаться в Чехии в течение определенного периода времени – например год или полтора года. Но для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы.

"Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы оно было завершено в ближайшие месяцы", – анонсировал он.

По его словам, Прага и Варшава стремится подготовить "грубую версию предложения" в течение польского председательства, то есть до конца июня, поскольку решение должно приниматься на уровне ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже возвращение домой всех украинских беженцев уже не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения – это открыть границы для иммигрантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Левому берегу" рассказала директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.

Также издание "Комментарии" сообщало – процесс пошел: в какой стране большинство украинских беженцев трудоустроены.




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Источник: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-po-vyhlaseni-primeri-nebo-konci-valky-uz-zadny-ukrajinec-nedostane-docasnou-ochranu-rekl-rakusan-40509616
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