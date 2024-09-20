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В дома мариупольцев заселяют беженцев из Курщины

В квартиры мариупольцев, бежавших от войны, заселяют россиян

20 сентября 2024, 14:07
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Недилько Ксения

В Мариуполь привезли беженцев из российской Курской области. Их заселяют в дома мариупольцев . Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает портал "Комментарии".

В дома мариупольцев заселяют беженцев из Курщины

Беженцы из Курщины. Фото: росисточники

Оккупанты решили разместить в захваченном городе беженцев из города Суджа. Россиян разместили в "национализированных" домах, то есть в тех, которые захватчики отобрали у покинувших город мариупольцев.

"Активисты и партия "единая россия" доставили гуманитарную помощь беженцам: вещи, комплекты постельного белья, обувь, посуду. К мариупольцам оккупанты относятся по-другому. Во время блокады они уничтожали город и убили более 22 тысяч мирных жителей, а теперь тысячи горожан остаются без жилья на улице. Им оккупанты никак не помогают. Так выглядит подлинное отношение захватчиков к местному населению", – отмечают в городском совете.

В дома мариупольцев заселяют беженцев из Курщины - фото 2
В дома мариупольцев заселяют беженцев из Курщины - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ВМС: "Уничтожены вражеские хранилища с боеприпасами вблизи Мариуполя"

Подразделения Военно-Морские Силы ВС Украины подтвердили уничтожение вражеских хранилищ из БК недалеко от оккупированного Мариуполя, сообщает портал "Комментарии".

На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по обнаруженным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя. По подтвержденным данным, в результате удара была уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", – отмечают в Управлении коммуникаций Командование ВМС ВСУ.



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