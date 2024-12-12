Условия резко изменятся: что заставит граждан вернуться в Украину

Украинские власти пытаются найти эффективный способ вернуть граждан в Украину. Были предложения к власти европейских стран не оказывать украинцам финансовую помощь. Однако граждане вернутся сами, однако для этого есть определенные условия, рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько.

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В интервью "РБК-Украина" она рассказала, что из-за войны за границу выехало много людей из уязвимых категорий: мамы с детьми, пенсионеры старшего возраста. Выживать в странах Европы им легче, поэтому они будут возвращаться в Украину не из-за выплат.

Заставить вернуться украинцев могут разные причины.

"Во-первых, к нашим гражданам, которые убегали от войны, пока достаточно лояльно относятся. И в принимающих странах пока не ставят достаточно жесткие условия трудоустройства или отработки определенных часов для получения безвозмездного жилья, социальных выплат. Но это все временно. Это когда-то закончится", – отметила Черенько.

По ее словам, европейские страны заинтересованы в украинцах и постараются удержать их даже после завершения войны. Однако в долгосрочной перспективе они не смогут оправдывать такие объемы бюджетных расходов, как сейчас. Возвращаться будут и те, кто имел в Украине хорошую специализацию, хорошую карьеру, а в ЕС вынуждены работать на низковалифицированных работах.

Также беженцы по-другому воспринимают опасность — если оставшиеся в стране условно привыкли к обстрелам, то беженцы — нет. Если в Украине будет относительно безопасно – часть из них вернется.

Что касается предоставления выплат за возвращение домой, то эксперт считает это нецелесообразным. К тому же как быть с теми, кто оставался в стране в течение этого периода.

Вместо этого сработали бы программы для бизнеса: как для иностранцев, так и для всех украинцев, независимо от социальных категорий, считает она.

"Но я наблюдаю за своими знакомыми и вижу: кто реально хотел вернуться, тот уже вернулся. А вернулось действительно уже много людей", — замечает Людмила Черенько.

Напомним, как рассказывал портал "Комментарии", в Украине значительно увеличился уровень крайней бедности.



