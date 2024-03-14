Условия регистрации авто для украинцев в Чехии: что нужно знать

В Чешской Республике введены специальные правила для граждан Украины, которые в поисках убежища от боевых действий воспользовались временной защитой. Среди многочисленных аспектов адаптации и интеграции вопрос приобретения и регистрации автомобилей стоит особенно остро, ведь он непосредственно касается мобильности и возможности обеспечения потребностей семьи.

как зарегистрировать автомобиль в Чехии

Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Чехии, граждане Украины, имеющие статус временной защиты или визу толерантности, имеют право на приобретение автомобиля в Чехии или любой другой стране Европейского Союза. Однако процедура регистрации такого автомобиля имеет свои специфические требования.

Приобретенное транспортное средство может быть зарегистрировано в Реестре дорожных транспортных средств Чехии, но с определенными ограничениями. В частности, украинцам с временной защитой или визой толерантности не выдаются стандартные чешские номерные знаки. Вместо этого они могут получить "временные номера", срок действия которых требует регулярного обновления каждые три месяца.

Эта особенность регистрации не только уникальна для Украины, но подчеркивает важность правильного соблюдения местного законодательства. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы.

С 1 января 2024 г., согласно новому законодательству, все автомобили, приобретенные или используемые украинскими беженцами, должны быть зарегистрированы в Чехии в течение 7 дней с момента получения статуса временной защиты или визы толерантности. Регистрация производится в специально определенном реестре по месту жительства.

Кроме того, управление автомобилем без официальной регистрации считается нарушением и может наказываться штрафами до 30 тысяч чешских крон, что эквивалентно примерно 1186 евро.

В январе 2024 года в Чехии было зарегистрировано 18,5 тысяч автомобилей на украинских номерах, что свидетельствует о значительном количестве беженцев, которые решили воспользоваться этой возможностью для улучшения своего передвижения и общего благосостояния в новых обстоятельствах.

Подобные правила и процедуры требуют тщательного изучения и соблюдения, ведь они направлены на обеспечение легального и безопасного пребывания граждан Украины на территории Чешской Республики.