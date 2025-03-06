Украинских беженцев могут депортировать: какое решение готовит Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа собирается отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах, спасаясь от войны на Родине. Это потенциально может привести к их депортации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, такой шаг может быть принят Штатами уже в апреле. Однако сворачивание защиты для украинцев началось до того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поссорился с президентом Владимиром Зеленским.

По словам источников, это часть усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ, начатых во времена администрации Байдена.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что пока ведомство не имеет никаких объявлений. Белый дом и посольство Украины не ответили на запросы "Reuters".

Однако мигранты могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации, говорится во внутреннем электронном письме ICE, с которым ознакомилось "Reuters".

В материале говорится, что до 240 000 украинцев, которые спасались от российского вторжения, и 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, эти программы охватили более 70 000 афганцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — многие украинцы с начала войны живут в Германии. Поскольку военная помощь США временно приостановлена, жилищная индустрия страны ожидает новых беженцев. Об этом пишет Welt.

Жилищный сектор ожидает последствий для Северной Германии из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

"С решением США прекратить военную помощь Украине растет опасность того, что все больше людей массово направятся в северную Германию", – заявил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний ( VNW ) Андреас Брайтнер.



