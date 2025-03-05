Многие украинцы с начала войны живут в Германии. Поскольку военная помощь США временно приостановлена, жилищная индустрия страны ожидает новых беженцев. Об этом пишет Welt.

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Жилищный сектор ожидает последствий для Северной Германии из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

"С решением США прекратить военную помощь Украине растет опасность того, что все больше людей массово направятся в северную Германию", – заявил директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний ( VNW ) Андреас Брайтнер.

"В частности Мекленбург-Передняя Померания, а также Гамбург должны создать больше жизненного пространства для этих людей", — сказал он. Только тогда интеграция станет возможной. "Я предполагаю, что – как и три года назад – многие украинцы приедут в северную Германию – еще и потому, что здесь уже живет много соотечественников", – сказал Брайтнер. Жилищным компаниям нужно дать возможность быстрее строить жилье. "Мы не должны забывать о социальной инфраструктуре, такой как школы и детские сады". Север больше не может полагаться на уровень вакантности трехлетней давности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что действия США не повлияют на поле боя, где ВСУ изо всех сил пытаются остановить неустанное российское наступление на Донбассе. Украинские войска замедлили российское продвижение вдоль линии фронта, где Россия медленно набирает силу ценой огромных человеческих и материальных потерь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет AP.

Журналисты отметили, что прежде всего приостановка помощи ослабит противовоздушную оборону и нанесет ущерб способности Украины поражать российские цели далеко за линией фронта. По словам Патрика Бэри, эксперта по военным действиям в Университете Бата (Великобритания), Украина уже испытывает нехватку ракет для американских систем Patriot, имеющих решающее значение для защиты городов от российских воздушных атак.