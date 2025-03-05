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Недилько Ксения
Многие украинцы с начала войны живут в Германии. Поскольку военная помощь США временно приостановлена, жилищная индустрия страны ожидает новых беженцев. Об этом пишет Welt.
Иллюстративное фото
Жилищный сектор ожидает последствий для Северной Германии из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что действия США не повлияют на поле боя, где ВСУ изо всех сил пытаются остановить неустанное российское наступление на Донбассе. Украинские войска замедлили российское продвижение вдоль линии фронта, где Россия медленно набирает силу ценой огромных человеческих и материальных потерь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет AP.
Журналисты отметили, что прежде всего приостановка помощи ослабит противовоздушную оборону и нанесет ущерб способности Украины поражать российские цели далеко за линией фронта. По словам Патрика Бэри, эксперта по военным действиям в Университете Бата (Великобритания), Украина уже испытывает нехватку ракет для американских систем Patriot, имеющих решающее значение для защиты городов от российских воздушных атак.
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