Украинские беженцы в Швеции изменили свое мнение о возвращении домой

В Швеции уменьшилась доля украинских беженцев, планирующих вернуться домой после окончания боевых действий в Украине. Кроме того, все больше беженцев из Украины интегрируются в Швецию и планируют остаться в стране.



Большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину. Фото из открытых источников

Международная Организация Миграции опубликовала новый отчет о намерениях и потребностях украинских беженцев в Швеции. В 2024 году они опросили 3451 человека из Украины и сравнили это с аналогичным опросом 2023 года.

Согласно результатам исследования, доля сомневающихся возвращаться в Украину уменьшилась с 31% в 2023 году до 24% в 2024. Только 13% украинских беженцев в Швеции планируют вернуться в Украину после окончания войны. Годом ранее 28% опрошенных заявляли о желании вернуться в Украину.

Также в 2024 году изменились показатели тех, кто планирует остаться в Швеции и не хочет или не может вернуться в Украину – 58%. В прошлом году 37% украинских беженцев не планировали возвращаться в Украину.

На рынке труда привлечены 88% украинских беженцев, имеющих работу или находящихся в ее поиске. Из них трудоустроено 66%, а в прошлом году было 58%. Также за год увеличилась доля тех, кто может говорить по-шведски – с 26% до 45%.

Авторы отчета считают, что большинство украинских беженцев планируют остаться и строить свою жизнь в Швеции, а не возвращаться в Украину даже после окончания войны. Это объясняют несколькими основными факторами: лучшие социальные предпочтения, более высокие зарплаты, перспектива стабильной работы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка рассказала о недостатках жизни в Германии.

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