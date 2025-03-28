Украинские беженцы в Европе: на Западе выдали настораживающий прогноз для Украины

Чем дольше продолжается полномасштабная война России против Украины, тем растет вероятность, что большинство украинских беженцев не вернется обратно на Родину даже после прекращения боевых действий. Следовательно, вероятность того, что украинские беженцы останутся в европейских странах навсегда, растет. Об этом говорится в материале "The Economist".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, в той же Польше все больше людей обращаются за советом о получении разрешения на постоянное проживание или польского гражданства. Все больше украинцев начинают ответственно подходить к прохождению курсов по изучению польского языка, ведь понимают, что этот язык им нужен, как основной.

Сейчас в ЕС действует схема "временной защиты". Она предлагает 4,3 миллионам украинских беженцев доступ к жилью, трудоустройству и льготам. Действие этой схемы должно закончиться в марте следующего года. Независимо от того, будет ли эта программа продлена, украинцы все чаще отказываются от идеи о возвращении на Родину.

Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, только 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться. Два года назад речь шла о 74%.

"Для многих важно не только то, когда закончится война, но и как именно. Растущая перспектива прекращения огня без членства Украины в НАТО или ЕС, а также продолжающаяся российская оккупация пятой части страны не внушают особого доверия. Многие украинцы опасаются, что Россия вскоре снова нападет", – говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа собирается отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах, спасаясь от войны на Родине. Это потенциально может привести к их депортации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".



