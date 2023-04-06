Украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку: сколько времени на подготовку

В Литве действует закон о языке согласно которому лица, стремящиеся работать в стране, должны сдать тест на знание литовского языка. Для украинских беженцев сделали исключение и предоставили два года для изучения языка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LRT.

Вукраинских беженцев 24 месяца на изучение литовского языка. Фото из открытых источников

Руководитель Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка сообщил, что украинские беженцы получают письма, напоминающие о необходимости изучения литовского языка. По его словам, каждый, кто приезжает работать в страну, должны сразу сдать тест на знание языка, чтобы иметь возможность работать. Исключение сроком на два года было сделано только для украинцев, имеющих официальный статус беженцев.

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"Литовский государственный язык нужен не только украинцам, но и всему местному населению. В законе о государственном языке четко написано, что у каждого жителя Литвы есть законное право на обслуживание на государственном языке", — говорит Валотка.

Также Валотка сообщил, что от уровня знания литовского языка зависит место, где может работать человек. С самым низким знанием языка уровня А2 могут работать, например водители. При государственной должности нужно обязательно иметь уровень не ниже В2, в то время как для врачей этот уровень должен соответствовать В1.

С начала полномасштабного вторжения России Литва приняла более 70 тыс. украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат объяснил, возьмут ли мужчин на работу без военного билета.

Также "Комментарии" писал о разведке Литвы, указавшей сколько времени Россия сможет вести боевые действия против Украины.