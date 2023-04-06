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Украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку: сколько времени на подготовку

В Литве потребуют знания государственного языка при трудоустройстве для украинских беженцев.

сегодня, 13:55
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Автор:

Slava Kot

В Литве действует закон о языке согласно которому лица, стремящиеся работать в стране, должны сдать тест на знание литовского языка. Для украинских беженцев сделали исключение и предоставили два года для изучения языка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LRT.

Украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку: сколько времени на подготовку

Вукраинских беженцев 24 месяца на изучение литовского языка. Фото из открытых источников

Руководитель Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка сообщил, что украинские беженцы получают письма, напоминающие о необходимости изучения литовского языка. По его словам, каждый, кто приезжает работать в страну, должны сразу сдать тест на знание языка, чтобы иметь возможность работать. Исключение сроком на два года было сделано только для украинцев, имеющих официальный статус беженцев.


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"Литовский государственный язык нужен не только украинцам, но и всему местному населению. В законе о государственном языке четко написано, что у каждого жителя Литвы есть законное право на обслуживание на государственном языке", — говорит Валотка.

Также Валотка сообщил, что от уровня знания литовского языка зависит место, где может работать человек. С самым низким знанием языка уровня А2 могут работать, например водители. При государственной должности нужно обязательно иметь уровень не ниже В2, в то время как для врачей этот уровень должен соответствовать В1.

С начала полномасштабного вторжения России Литва приняла более 70 тыс. украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат объяснил, возьмут ли мужчин на работу без военного билета.

Также "Комментарии" писал о разведке Литвы, указавшей сколько времени Россия сможет вести боевые действия против Украины.



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Источник: https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1948998/predsedatel-iazykovoi-inspektsii-ekzamen-po-litovskomu-iazyku-ozhidaet-vsekh-ukrainskikh-voennykh-bezhentsev
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