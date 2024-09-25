Украинские беженцы в Чехии сталкиваются с серьезной проблемой

Почти каждый второй украинский беженец в Чехии испытывает депрессию, а каждый пятый — серьезное беспокойство. Эти данные были получены в результате исследования, которое провели Социологический институт Академии наук Чехии и Национальный институт SYRI. Тем не менее, многие украинцы не хотят признавать эти проблемы и не ищут помощи.

Многие украинские беженцы в Чехии молчат о своих психических проблемах

Более 1300 украинских беженцев приняли участие в этом исследовании. Особенно часто проблемы с психическим здоровьем встречаются у женщин и молодых людей до 30 лет. Матоуш Пилначек, один из ученых, подчеркивает: "Это говорит о том, что нужно срочно помогать, особенно уязвимым группам."

Многие беженцы не обращаются за помощью из-за стыда и стигмы, связанных с психическими расстройствами. Зои Герреро, соавтор исследования, считает важным разрабатывать специальные программы.

"Важно, чтобы эти программы вели украинские специалисты и на украинском языке, с учетом языкового барьера и культурных различий."

С начала войны в Украине Чехия дала убежище более 600 тысячам украинцев. Сейчас в стране остается около 370 тысяч беженцев. Приезжают новые люди каждую неделю — от 1500 до 2000 человек. В Чехии у беженцев есть доступ к работе, образованию, медицине и финансовая поддержка на жилье после первых 90 дней.

Читайте также на портале “Комментарии” — Чешское правительство обновило условия, по которым украинцы, имеющие долгосрочные визы в Канаду и Великобританию, могут продлить свою временную защиту в Чехии. Теперь, чтобы продлить защиту, не важно просто иметь такую визу — важно, использовали ли вы её для поездки в эти страны. Если нет, то вы можете спокойно продлить своё пребывание в Чехии.