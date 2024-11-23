Украинские беженцы в Чехии: налоги превысили расходы на поддержку

Украинские беженцы, нашедшие временную защиту в Чехии, не только адаптируются, но и активно поддерживают экономику страны. По данным Министерства труда Чехии, на конец третьего квартала 2024 года налоги и социальные взносы от украинцев составили 5,9 миллиарда крон (10 миллиардов гривен), что значительно превышает расходы на их поддержку, которые составляли 3,9 миллиарда крон (6,6 миллиарда гривен).

Чехия тратит меньше на украинских беженцев, чем получает от них налогов

Число официально трудоустроенных украинцев возросло до почти 150 тысяч человек, по сравнению со 123 тысячами в апреле этого года.

Министерство труда Чехии сообщает, что большинство трудоустроенных украинцев работают на низкоквалифицированных должностях. Однако их вклад в бюджет страны становится все более заметным. За 2024 год доходы от украинцев превысили государственные расходы на их поддержку на 5,7 миллиарда крон (9,69 миллиарда гривен).

В то же время, гуманитарная помощь постепенно сокращается. В августе 2024 года такую помощь получали 51,500 домохозяйств, в то время как в августе 2023 года их было 96,500. Большинство получателей – это уязвимые категории, в том числе семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Читайте на портале "Комментарии" — Для украинских беженцев, оказавшихся в затруднительной ситуации, была опущена программа "Шаг до Дома" (Krok do Domu ). Инициатива, созданная фондом Habitat Poland, направлена на обеспечение долговременной поддержки поиска и аренды жилья для тех, кто имеет ограниченный доход.

Напомним, что на следующий год украинские беженцы в Польше смогут найти работу в отраслях, где не нужны ни специальные знания, ни польский язык. Наиболее доступные вакансии будут на разных складах, где работников, в том числе из Украины, будут активно приглашать из-за высокого спроса на рабочую силу.