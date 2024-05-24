Украинские беженцы предпочитают работать в Западной Европе: что это значит для Польши

Польша, уже второй год страдающая от кадрового голода, столкнулась с новой проблемой: украинские беженцы, которые раньше охотно ехали на сезонные работы в эту страну, теперь предпочитают другие государства ЕС. Причина проста: более высокие зарплаты и открытость рынков труда.

Сезонные работы в Польше: зарплаты растут, но рабочих рук не хватает

Как сообщает Миграционная платформа EWL, в этом году на сезонных работах в Польше можно заработать до 9 тыс. злотых.

"На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс. злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. Преимущественно ее выбирают украинцы, живущие в селах и имеют собственные хозяйства", – объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

Несмотря на рост зарплат на 14,4% по сравнению с прошлым годом (средняя зарплата в Польше за первый квартал 2024 года составила 8147,38 злотого), это предложение уже не кажется украинцам достаточно привлекательным.

EWL фиксирует 50,5 тыс. вакансий в стране, но закрыть их становится все сложнее.

"Барометр профессий", ежегодное исследование рынка труда Польши, также свидетельствует о кадровом дефиците в 27 профессиях. Не хватает работников в торговле, промышленности, здравоохранении, социальной помощи.

Ситуация усугубляется тем, что в стране нет ни одной профессии, где наблюдался бы избыток кадров. Польские власти пытаются решить проблему, но пока безрезультатно. Украинские беженцы же все чаще выбирают сезонные работы в других странах ЕС, где их ждут более выгодные условия труда.

Напомним, что на фоне продолжающегося конфликта в Украине, сотни тысяч украинцев ищут убежище в странах Европы, полагаясь на государственную поддержку в качестве жизненно важной помощи. Однако недавние изменения в политике некоторых европейских стран вызывают беспокойство среди беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет РБК- Украина