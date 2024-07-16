Украинские беженцы могут стать бездомными: в какой стране возникли проблемы

Британский Красный Крест обнародовал отчет, в котором сообщил об угрозе для беженцев из Украины. По данным организации тысячи украинских беженцев, бежавших от войны в Великобританию, могут стать бездомными и эксплуатироваться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Украинские беженцы в Великобритании. Фото из открытых источников

Отчет Красного Креста Великобритании указывает, что правительственные программы стали спасением для украинских беженцев, вынужденных покинуть Украину из-за российской агрессии. Однако украинцы столкнулись с некоторыми недостатками в процедурах защиты, подготовки и поддержки от принимающих лиц.

В отчете говорится, что с начала программы "Жилье для Украины", из 200 тыс. семей украинских беженцев, более 9 тыс. оказались под угрозой стать бездомными. Основной проблемой стал разрыв отношений с принимающими семьями, а также трудности, возникающие при поиске жилья. Оказалось, что украинские беженцы в четыре раза больше ощущают обеспокоенность возможной бездомностью.

В Красном Кресте привели несколько примеров, когда украинские беженцы становились бездомными. Например, британская принимающая семь около полуночи выгнала украинку из своего дома. Женщина со своими вещами вынуждена была спать на пляже.

Другая женщина за два года пребывания в статусе беженки в Британии сменила шесть мест и вернулась в Украину из-за невозможности найти жилье. Еще одна британская семья выдает трем поколениям украинских беженцев одну постель.

Кроме того, еще одну беженку принуждали к сексуальной эксплуатации. В ее спальне были размещены видеокамеры, а на наружной стороне двери висел замок.

"Эта безопасность не всегда обеспечивает стабильность, необходимую людям для восстановления жизни. Слишком многие семьи закончили тем, что спали или жили в местах, где они чувствовали себя опасно. Это губительно повлияло на психическое здоровье и благополучие", — объясняет проблемы беженцев из Украины представитель Красного Креста в Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у венгров изменилось отношение к украинским беженцам.

Также "Комментарии" писали, что в Германии сделали резкое заявление о беженцах из Украины.